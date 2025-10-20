Robert De Niro torna all’attacco: “Trump è un bullo, non mollerà mai la Casa Bianca”

New York, 20 ottobre 2025 – Così, Robert De Niro è tornato a scagliarsi contro Donald Trump, invitando gli americani a “non abbassare la guardia”. Lo ha fatto al termine di un weekend di proteste contro il presidente degli Stati Uniti. Milioni di persone sono scese in piazza nell’ambito di una serie di manifestazioni organizzate dal movimento ‘No Kings’ e, ancora una volta non le ha mandate a dire a ‘The Donald’. Ecco le sue parole.

De Niro: “Trump è un bullo. Non possiamo lasciarlo fare”

Intervistato da MSNBC, l’attore ha commentato la mobilitazione nazionale “No Kings”, che ha portato in piazza quasi sette milioni di persone per protestare contro le politiche migratorie dell’ex presidente e i tagli ai programmi federali. “Non possiamo mollare. Non possiamo lasciarlo fare, perché lui non vuole lasciare la Casa Bianca. Chi pensa che lo farà di sua spontanea volontà si illude”. De Niro ha poi paragonato Trump a un bullo: “È una classica situazione da bullo. Non c’è altro modo di affrontarlo: bisogna guardarlo in faccia, combatterlo e costringerlo a fare un passo indietro. È l’unico modo per farlo arretrare”.

La prima protesta ‘No Kings’ 250 anni fa

Durante le manifestazioni, l’attore ha anche richiamato un paragone storico: “La prima protesta No Kings è stata 250 anni fa, quando gli americani decisero di non voler più vivere sotto il dominio di re Giorgio III. Ora abbiamo un aspirante re che vuole riprendersi tutto: Re Donald I”. Per poi concludere con un eloquente: “Fuck that”.

Le precedenti invettive contro Trump

Non è la prima volta che il protagonista de ‘Gli Intoccabili’ e di moltissimi altri successi cinematografici attacca duramente il tycoon. Già nel 2016, durante la campagna elettorale, aveva messo da parte ogni diplomazia e aveva definito Trump “uno stupido, un cane, un maiale, un truffatore”, aggiungendo che avrebbe voluto “prenderlo a pugni in faccia”. Nel 2018, sul palco dei Tony Awards, l’attore esordì con un fragoroso “Fk Trump!**”, accolto da una standing ovation. Più recentemente, nel 2020, aveva paragonato la presidenza Trump a “un incubo che non finisce mai”, accusandolo di distruggere la democrazia americana”. Con il suo nuovo appello, il divo riafferma così il suo ruolo di voce critica di Hollywood contro il trumpismo, spronando gli americani a restare vigili: “Non possiamo permettergli di diventare un re. Gli Stati Uniti non hanno re”. E anche pochi mesi fa, a Cannes, quando è stato premiato con la Palma d’oro alla carriera da Leonardo DiCaprio, non ha perso l’occasione per attaccare ‘The President’.

Che farà adesso Trump?

In passato Trump ha replicato più volte agli attacchi di Robert De Niro e, come spesso accade con lui, lo ha fatto con toni duri; una volta ha persino detto: “Robert De Niro, un uomo con un quoziente intellettivo molto basso, deve aver preso troppi colpi alla testa dai veri pugili nei suoi film”.