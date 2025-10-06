Perché Robbie Williams ha dovuto annullare il concerto finale del tour ‘Britpop’ a Istanbul

Roma, 6 ottobre 2025 – Robbie Williams ha dovuto rinunciare al gran finale del suo tour mondiale ‘Britpop’, in programma per il 7 ottobre a Istanbul. Le autorità locali hanno imposto la cancellazione dello show all’Atakoy Marina per ragioni legate alla sicurezza pubblica. E la data del 7 ottobre, che coincide con l’attacco di Hamas a Israele nel 2023 è centrale in questa vicenda dove musica e politica si intrecciano.

Cosa è successo

Negli ultimi giorni, diversi account turchi sui social e associazioni pro-Gaza avevano chiesto a gran voce la cancellazione dell’evento, accusando Robbie Williams di simpatie filosioniste. L’artista britannico, 51 anni, è finito nuovamente al centro di polemiche in Turchia, paese a maggioranza musulmana, a causa delle sue origini familiari legate all’ebraismo. Infatti sua moglie Ayda Field con cui è sposato dal 2010 è nata in Turchia ed ha origini ebraiche e lui in passato avrebbe dichiarato che i figli con lei sono cresciuti con alcune tradizioni ebraiche. Non solo, nel mirino ci sarebbe anche un’esibizione tenuta in Israele nel 2015 che all’epoca aveva suscitato critiche da parte di movimenti filo-palestinesi. La società Bubilet, incaricata della vendita dei biglietti, ha comunicato che il concerto è stato annullato su indicazione del Governatorato di Istanbul, che non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Robbie Williams: “La sicurezza dei fan viene prima di tutto”

Il frontman ha espresso rammarico per l’accaduto, sottolineando che la priorità assoluta resta la sicurezza del pubblico. Ha inoltre precisato che la scelta di fermare lo spettacolo non è dipesa da lui. Non è chiaro se ci fossero concrete minacce terroristiche o se la cancellazione sia stata preventiva, basata su rischio potenziale derivante dalle proteste. Il cantante britannico, che sognava di concludere la tournée in Turchia, ha dichiarato: “La sicurezza dei fan viene prima di tutto. Eravamo entusiasti di suonare a Istanbul per la prima volta, proprio come ultimo appuntamento di questo viaggio musicale”. E ha definito la decisione come: “un duro colpo” ma “inevitabile”.

Il tour si chiude senza gran finale, ma Robbie ha anche altri progetti

Il tour, che ha coinvolto oltre 1,2 milioni di spettatori in tutto il mondo, si chiude dunque senza la tappa finale, ma l’artista non ha intenzione di fermarsi. Giovedì 9 ottobre è infatti atteso a Camden, Londra, dove proporrà per la prima volta dal vivo l’intero album ‘Britpop’ insieme al suo esordio solista del 1997, ‘Life Thru A Lens’. Parallelamente, ha presentato in anteprima al Groucho Club di Londra il suo tredicesimo album in studio, ricco di collaborazioni prestigiose: dal chitarrista dei Black Sabbath Tony Iommi a Gaz Coombes dei Supergrass, fino a Chris Martin dei Coldplay. Il disco, inizialmente previsto per ottobre, uscirà invece il 6 febbraio 2026 a causa di modifiche di calendario.