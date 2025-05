Robbie Williams e il nuovo disco: “Questo è l’album che ho sempre voluto realizzare”

Robbie Williams sta per tornare. L’icona del pop britannico ha annunciato il nuovo album intitolato ‘Britpop’, la cui uscita è prevista per l'autunno 2025. Cosa sappiamo su questo nuovo lavoro dell’ex Take That? Scopriamolo

Cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo ‘Britpop’

Il titolo del disco è chiaramente un omaggio agli anni '90, periodo in cui l'artista condivideva la scena musicale con band come gli Oasis. Il primo singolo, "Rocket", vede la collaborazione del chitarrista dei Black Sabbath, Tony Iommi, e presenta sonorità rock energiche e antemiche. La copertina dell'album raffigura Robbie in una foto del Glastonbury 1995, vestito con una tuta Adidas rossa, circondato da finti manifestanti con cartelli "Just Stop Pop", in un chiaro richiamo ironico alla cultura pop e alle proteste ambientali. Lui stesso, in un post sui social, ha detto: “Ho iniziato a creare l'album che volevo scrivere e pubblicare dopo aver lasciato i Take That nel 1995. Era l'apice del Britpop e un'età d'oro per la musica britannica. Ho lavorato con alcuni dei miei eroi a questo album; è crudo, ci sono più chitarre ed è un album ancora più allegro del solito. C'è un po' di ‘brit’ lì dentro e sicuramente c'è anche un po' di pop: ne sono immensamente orgoglioso e sono entusiasta che i fan ascoltino questo album. Non vedo l'ora di eseguire un paio di canzoni nel mio prossimo tour "BRITPOP", che aprirò nel Regno Unito, naturalmente”.

Tutto pronto per il tour europeo di Robbie Williams

Già, perché parallelamente, l’artista intraprenderà il tour europeo che avrebbe dovuto chiamarsi ‘Robbie Williams Live 2025’ ma che, con tutta probabilità verrà ribattezzatto proprio ‘Britpop’ e che prenderà il via il 31 maggio a Edimburgo toccando diverse città europee. L'unica data italiana è prevista è il 17 luglio allo Stadio Nereo Rocco di Trieste. Durante i prossimi concerti spazio dunque anche ai brani del nuovo album e canzoni tratte dal film biografico ‘Better Man’ che racconta la vita di questo poliedrico frontman che è cresciuto e maturato diventando uno degli artisti più apprezzati degli ultimi anni.