R.J. Palacio, dopo ‘Wonder’, anche ‘Pony’ diventa un film

'Pony', l’ultimo bestseller di R.J. Palacio diventerà un film. L’annuncio direttamente da parte dell’acclamata autrice americana Raquel Jaramillo Palacio arrivata oggi in Italia in occasione dei dieci anni di 'Wonder', dell’uscita al cinema di 'White Bird' (il film tratto dalla grafic novel omonima uscita in Italia nel 2020 per Giunti Editore) e del lancio del libro “Pony” (Giunti Editore), in libreria da ottobre 2022.

"’Pony’ è un grande cambiamento, è un libro molto diverso da ‘Wonder’. Quando ho iniziato a lavorarci ero un po’ nervosa perché quando io amo un autore vorrei sempre leggere lo stesso libro più e più volte e ‘Pony’ è veramente un cambiamento" dice la scrittrice. E precisa: “Sapevo che sarebbe stato un libro sulla perdita ma anche sui rapporti che non muoiono mai e come l’amore è eterno e ci aiuta ad andare avanti”.

'Pony' è la storia del dodicenne Silas che viene svegliato nel cuore della notte da tre sconosciuti a cavallo che portano via suo padre, lasciandolo solo e spaventato in compagnia di una misteriosa presenza e di un pony che si presenta alla sua porta. Silas, pur non sapendo cavalcare, non ha scelta: deve mettere da parte i suoi timori e trovare il coraggio di partire nella speranza di salvare il padre. Sarà un viaggio – attraverso il Far West - pericoloso, in cui si scontrerà con la violenza e la natura selvaggia, si imbatterà in sceriffi e fantasmi, ma soprattutto un viaggio in cui dovrà affrontare le sue più grandi paure. "Una storia sul potere dell’amore e sui legami che uniscono le persone sfidando la distanza e il tempo” dice RJ Palacio.