Rivoluzione Chanel, odissea nello spazio-tempo

Al Grand Palais di Parigi, mentre un governo cade nell’arco di poche ore ("dura di più il formaggio nel frigo", ironizzano gli autoctoni) Chanel erige il proprio sistema solare. Pianeti sospesi, luci che sembrano stelle, un universo costruito attorno a un’unica orbita: il suo mito. Tutto per celebrare l’esordio più atteso della settimana, la prima collezione di Matthieu Blazy come direttore creativo di Chanel, evento che la capitale osserva con la solennità con cui un Paese segue un’investitura regale. Perché Chanel non è una maison, è la Francia stessa. È il marchio che ha vestito le rivoluzioni femminili e gli amori infelici, la sartoria che ha fatto della semplicità un’arma di attrazione e del tweed una bandiera nazionale. Ogni volta che Chanel cambia direttore creativo, la République sospende il fiato, come se in gioco non ci fosse solo la moda, ma la stessa identità del Paese.

Questa volta tocca a Blazy, franco-belga di nascita, parigino per vocazione, erede dopo Karl Lagerfeld e Virginie Viard. Il debutto è stato preceduto da quattro immagini enigmatiche firmate da David Bailey: una donna di spalle, un abito nella custodia, una poltrona con abiti abbandonati, una minuscola casetta che poi è anche l’invito alla sfilata. Ma poiché la grandeur francese non è un’invenzione per Chanel “tornare a casa” significa prendersi – letteralmente – tutto lo spazio, via Lattea compresa, riprodotta sul pavimento. Missione chiara: riportare Coco nell’orbita della modernità senza perderne il cuore.

Blazy ricomincia dal mito, ma da una camicia: quella bianca, rubata agli amanti, che Gabrielle portava con naturale insolenza. Da qui nasce la collezione. costruito come un poema in tre movimenti: Paradox, Le Jour, Universal. Paradox è la tensione tra maschile e femminile: spalle ampie, pantaloni che sfiorano il pavimento, una camicia Charvet illuminata da fili d’oro. Le Jour invece è luce filtrata, tweed che respira, gonne fluide e frange che oscillano come tende di un appartamento parigino. E infine Universal, dove Chanel parla tutte le lingue del mondo: trasparenze, colori rarefatti, sperimentazioni di tessuti che sembrano respirare, come se il lusso si fosse fatto aria. Qui il tweed esplode in colori e consistenze inedite, si mescola a tecnologie trasparenti, diventa linguaggio planetario. Il celebre motivo trapuntato si deforma, le borse si accartocciano, le perle si muovono.

Tra le mani di Blazy, il logo con la doppia C non è più un talismano ma un dialogo: Capel e Chanel, amore e arte fusi in un segno rinascimentale. La 2.55 si fa “crushed”, morbida, deformabile. Persino l’orlo grezzo, quello che l’aristocrazia inglese trovava chic quando gli abiti cadevano a pezzi, diventa una dichiarazione d’intenti: la bellezza non è nella perfezione, ma nella durata. Le silhouette si allungano, sottili e nervose, come sempre nei tempi di crisi e riprendono sia il lavoro di Coco degli anni Venti come quello degli anni Quaranta: è il corpo che cerca equilibrio nel disordine. Blazy lavora sull’imperfezione, sugli orli grezzi, sui capi lasciati aperti come frasi interrotte. Non è una Chanel nostalgica, ma una Chanel adulta, consapevole, che rifiuta la giovinezza come alibi e la trasforma in memoria. Blazy non cita, evoca: prende i codici e li lascia evaporare, come profumo nell’aria.

E quando la sfilata si chiude, resta nell’aria una promessa: Chanel non ringiovanisce, matura. E in questa maturità ritrova la propria rivoluzione.