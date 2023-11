Rituals, a Milano la boutique dei regali dentro la Rinascente

Rituals, amato brand olandese di beauty, lifestyle e wellbeing che combina prodotti per la cura del corpo, della casa e per il benessere dello spirito,

inaugura il suo primo Pop Up di 16 metri quadrati dentro Annex la Rinascente - Milano Duomo. In esclusiva vi viene presentata l’Amsterdam collection: una collezione su misura per celebrare la partnership con il famoso Rijksmuseum di Amsterdam, città natale del brand. Una fragranza che rende omaggio al legame storico tra Oriente e Occidente, attraverso una profumazione che unisce tulipani olandesi e yuzu giapponesi.

Un’esperienza unica che riporta indietro in un’epoca in cui i prodotti esclusivi provenienti dall’Asia vennero importati per la prima volta in Olanda facendo scoprire un nuovo ed entusiasmante mondo. All’interno del corner sono inoltre presenti anche le iconiche Classic Collections di Rituals con la loro vasta gamma di prodotti per la cura del corpo e della casa: The Ritual of Sakura, The Ritual of Ayurveda, The Ritual of Jing, The Ritual of Karma insieme alla preziosa linea viso The Ritual of Namaste. A completare l’offerta dedicata alle home fragrances sarà presente anche la lussuosa linea Private Collection.

Per vivere appieno la magia della stagione delle feste, Rituals propone all’interno del pop-up anche i preziosi cofanetti regalo e l’iconico Calendario dell’Avvento Deluxe, una selezione accurata dei 24 prodotti più amati, inclusi i must-have più venduti per la casa, il corpo e il viso.