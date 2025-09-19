Venerdì 19 Settembre 2025
19 set 2025
REDAZIONE MAGAZINE
  Rituali sensoriali. Benessere d'autunno alle Terme di Saturnia

Rituali sensoriali. Benessere d’autunno alle Terme di Saturnia

Settembre segna il passaggio dall’estate all’autunno, con giornate più corte, temperature più miti e un’atmosfera che invita a rallentare, ritrovare il proprio ritmo e dedicarsi al benessere. Nel Parco Termale di Terme di Saturnia Natural Destination, nel cuore della Maremma Toscana e parte del gruppo Terme & Spa Italia, ogni esperienza accompagna questo momento di transizione, tra musica, degustazioni, rituali e pratiche rigeneranti, per vivere il benessere in modo autentico e consapevole.

Da oggi a domenica, in occasione del World Wellness Weekend e dell’equinozio d’autunno, Terme di Saturnia propone un fine settimana dedicato alla riscoperta di sé e all’armonia tra corpo, mente e spirito. Il programma include pratiche come Mindful Stretch & Breathwork, Face Yoga, Equinox Power Flow, Heart Opening Flow, Yoga Dolce, Vinyasa & Balance, meditazioni guidate e aromaterapia. Non mancano i rituali Aufguss, trasformando la sauna in un’esperienza multisensoriale unica, tra aromi, suoni e movimenti coreografici. Le attività, gratuite per ospiti del Resort, del Parco Termale e del Club, si svolgono ogni giorno dalle 11 alle 17,30 con prenotazione.

Infine, domani, il Parco Termale ospita il Campari Red Pool Party, dalle 19 a mezzanotte: luci notturne, vapori delle acque calde e scenografie rosse creano un palcoscenico suggestivo. Il DJ set dal vivo scandisce il ritmo di una festa elegante e rilassata, mentre un aperitivo a buffet completa l’esperienza. Il dress code prevede un dettaglio o un accessorio rosso, per immergersi completamente nell’atmosfera dell’evento.

