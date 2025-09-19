Rituali sensoriali. Benessere d’autunno alle Terme di Saturnia

Settembre segna il passaggio dall’estate all’autunno, con giornate più corte, temperature più miti e un’atmosfera che invita a rallentare, ritrovare il proprio ritmo e dedicarsi al benessere. Nel Parco Termale di Terme di Saturnia Natural Destination, nel cuore della Maremma Toscana e parte del gruppo Terme & Spa Italia, ogni esperienza accompagna questo momento di transizione, tra musica, degustazioni, rituali e pratiche rigeneranti, per vivere il benessere in modo autentico e consapevole.

Da oggi a domenica, in occasione del World Wellness Weekend e dell’equinozio d’autunno, Terme di Saturnia propone un fine settimana dedicato alla riscoperta di sé e all’armonia tra corpo, mente e spirito. Il programma include pratiche come Mindful Stretch & Breathwork, Face Yoga, Equinox Power Flow, Heart Opening Flow, Yoga Dolce, Vinyasa & Balance, meditazioni guidate e aromaterapia. Non mancano i rituali Aufguss, trasformando la sauna in un’esperienza multisensoriale unica, tra aromi, suoni e movimenti coreografici. Le attività, gratuite per ospiti del Resort, del Parco Termale e del Club, si svolgono ogni giorno dalle 11 alle 17,30 con prenotazione.

Infine, domani, il Parco Termale ospita il Campari Red Pool Party, dalle 19 a mezzanotte: luci notturne, vapori delle acque calde e scenografie rosse creano un palcoscenico suggestivo. Il DJ set dal vivo scandisce il ritmo di una festa elegante e rilassata, mentre un aperitivo a buffet completa l’esperienza. Il dress code prevede un dettaglio o un accessorio rosso, per immergersi completamente nell’atmosfera dell’evento.