Ritrovato film del 1918 sull’Amazzonia

È stato ritrovato il primo lungometraggio girato in Amazzonia, uno straordinario documento del 1918. Il film si intitola Amazonas, maior rio do mundo e sarà presentato alle Giornate del Cinema Muto di Pordenone in prima mondiale domani al Teatro Verdi. L’autore è Silvino Santos, uno dei pionieri del cinema brasiliano. Il negativo del film era stato trafugato e portato in Europa dal socio del regista il quale, attribuendosi la paternità del documentario, aveva stipulato accordi per commercializzarlo nel vecchio continente, dove fu proiettato a partire dal 1921. Nel 1925 arrivò in Cecoslovacchia ma dal 1931 se ne persero le tracce. Ora finalmente il film è tornato alla luce.