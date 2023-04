Ritratto di famiglia in un inferno Quel bambino tra dolore e ironia

di Marco Vichi

Unico: questo è il primo aggettivo che mi viene in mente per il romanzo di Luca Scarlini, Le streghe non esistono (Bompiani). Unico non perché in effetti è l’unico romanzo di Scarlini, ma perché non ho mai letto nulla di simile. Un romanzo potente, micidiale, e insieme dolcissimo, tenero, esilarante, commovente. Gli occhi grandi e curiosi di un bambino – che parla in prima persona – osservano con inesorabile e delicata ironia il contrasto insanabile con il padre e l’amore della madre, gli amici “grevi” del padre e le originali amiche della madre. Mettono a confronto la fragilità sognante dell’infanzia, istintivamente assetata di affetto, con una brutalità che però non riesce a spegnere la vita e la fantasia, la voglia di capire e di conoscere. Scrutano con doloroso stupore un mondo in evoluzione che affonda i piedi nel passato (spesso una zavorra) e fatica a immaginare il futuro.

Un romanzo scoppiettante e fantasmagorico, caleidoscopico, a tratti lisergico, introspettivo, doloroso, leggero… Le streghe non esistono fa anche sorridere, a volte anche ridere, almeno così è accaduto a me, che in effetti non rido per la comicità “classica” ma per l’ironia amara che racconta tragedie, per quella feroce ironia che illumina le cose con coraggio e si lancia nei dolori umani più profondi. Posso dire che è anche un romanzo antropologico, addirittura politico, ma non certo ideologico. Racconta aspetti di costume, l’essenza di certe relazioni sociali, il confronto di categorie umane che camminano fianco a fianco, si guardano perfino negli occhi ma senza mai incontrarsi. Uno dei più bei romanzi che abbia mai letto sul rapporto padre-figlio, sulla demitizzazione e deflagrazione della famiglia, e anche sulla capacità di difesa di un bambino che riesce a sopravvivere alla confusione e alla “mancanza di senso” con la tenacia del desiderio di sapere. A conti fatti un romanzo che racconta l’eterna lotta fra il bene e il male, in una delle sue infinite possibilità.

In mezzo alle sofferenze infantili racconta di come i trinariciuti non fossero solo una ironica esagerazione di Guareschi. Certi comunisti, che in teoria dovevano essere progressisti, aperti e liberi, erano invece maschilisti omofobi e assai poco propensi a rispettare la libertà sessuale degli altri. Un libro antidogmatico, che certamente alcuni avvertiranno come scomodo (evviva!). A questo punto potrei dire che da una mente come quella di Luca Scarlini mi aspettavo molto, ma non un romanzo così sorprendente. Scarlini spariglia le carte della narrazione e avanza come un fiabesco e leggiadro schiacciasassi che nulla risparmia, e sotto sotto, o ancora più sotto, sento vibrare l’essenza della sua dolcezza. Nessun grande romanzo potrebbe esserne privo. Mescolando dolcezza, ironia, ferocia e lucida intelligenza, si ottengono torte letterarie davvero potenti.

Non mi preoccupo di sapere se i personaggi raccontati sono reali, se è tutto inventato, tutto vero, o se è una miscela fra le due cose: per me questo romanzo racconta una storia profondamente vera, con personaggi reali… La verità di un romanzo viene dalla scrittura di cui è composto, non da altro. È così che va il mondo della Letteratura.