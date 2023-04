Ritratti, racconti di vita, squarci di luce L’Italia vera di un operatore sociale

Sedici racconti brucianti, sinceri; sedici novelle d’invenzione ma radicate nel vero, scritte su, nelle e dalle periferie geografiche e sociali del nostro paese, com’è nell’attitudine di vita, di impegno e di lavoro dell’autore. Nicola Ruganti è un insegnante e un operatore sociale di consolidata e multiforme esperienza, e non a caso – tutt’altro – pubblica questa preziosa raccolta narrativa per un editore più che speciale, Il barrito del Mammut, legato alla nota, omonima esperienza di intervento sociale, culturale e perché no politico nel quartiere di Scampia, a Napoli. Esperienza di cui Ruganti è stato parte. Gli operatori sociali, nell’Italia del dopoguerra e fino a oggi, hanno una storia misconosciuta, ma per alcuni tratti esemplare, d’avanguardia, nel senso della concretezza, dell’intervento non demagogico né di mera denuncia delle ingiustizie e delle esclusioni del presente; nel senso della prefigurazione del nuovo. Mammut e così altre esperienze attraversate da Ruganti appartengono a questa tradizione; se ne sente l’eco – chiara e forte – nelle sedici novelle di Meglio che qua.

Sono storie, ritratti, racconti di vita, squarci di luce su luoghi e situazioni quasi invisibili: nell’insieme danno facoltà e diritto di parola a un’umanità piena di risorse, di dignità, di imprevisto acume. Ruganti riesce a non cadere nella tentazione di provare a commuovere o, peggio, di assecondare le aspettative di chi legge. Non c’è retorica nelle sue parole, che parli di una casa del popolo scomparsa, di famiglie piagate dalla violenza, di chi non ce l’ha fatta a reggere i pesi della vita, di chi vive ai margini della legalità o anche oltre. C’è, in questi racconti, un pezzo dell’Italia reale che non vediamo e che magari pensiamo di conoscere, pur ignorando tutto di essa. Scrivere questi racconti è stata una sfida per l’autore; leggerli, è un’altra sfida per cittadini che vogliano essere partecipi del proprio tempo.

Lorenzo Guadagnucci