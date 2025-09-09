Ritmi circadiani: cosa sono e come funzionano gli orologi biologici nel corpo umano

Il cambio dell’ora rappresenta un piccolo stress per il nostro orologio biologico. A entrare in gioco sono i ritmi circadiani, cicli naturali di circa 24 ore che regolano processi fondamentali come sonno, metabolismo e produzione ormonale.

Comprendere meglio il funzionamento del nostro orologio biologico oggi è possibile grazie a scoperte scientifiche che hanno valso il Nobel per la Medicina nel 2017.

Chi ha vinto il Nobel per i ritmi circadiani

Il Nobel per la Fisiologia o Medicina nel 2017 è stato assegnato congiuntamente a Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash e Michael W. Young “per le loro scoperte dei meccanismi molecolari che controllano il ritmo circadiano”.

Studiando il gene period (PER) nella Drosophila, la mosca della frutta, i tre ricercatori hanno dimostrato come i livelli di proteine oscillino in modo prevedibile nell’arco di 24 ore, creando un orologio molecolare autoregolato.

Che cosa sono i ritmi circadiani

I ritmi circadiani sono cicli biologici interni della durata di circa 24 ore, che regolano il sonno, la vigilanza, il rilascio di ormoni, la digestione e la temperatura corporea. Il termine “circadiano” deriva dal latino circa diem, cioè “intorno al giorno”, “che dura circa un giorno”. L’idea di base è che esista un senso del tempo controllato da un orologio maestro localizzato nel cervello, il nucleo soprachiasmatico (SCN) dell’ipotalamo, che funge da sincronizzatore centrale. La luce ambientale – percepita dalla retina – invia segnali allo SCN, che poi coordina l’attività di orologi periferici presenti in quasi ogni cellula del corpo.

Ritmi circadiani e cervello

Durante un esperimento condotto durante l’estate 2018 circa 25 volontari hanno trascorso un mese all’interno di un laboratorio dello Brigham and Women’s Hospital affiliato ad Harvard, vivendo in stanze prive di finestre e di qualsiasi indicazione temporale. Seguivano un ciclo artificiale di 28 ore, con sonno, pasti e attività spostati di quattro ore ogni giorno. I ricercatori, guidati dalla neuroscienziata Jeanne Duffy, hanno misurato parametri metabolici come glucosio e insulina dopo pasti controllati, per capire come il disallineamento circadiano prolungato possa influire sull’organismo.

Al termine dell’esperimento è emerso che il metabolismo dei partecipanti risultava alterato: i livelli di zucchero nel sangue erano più alti, la sensibilità all’insulina ridotta e l’organismo tendeva a immagazzinare più energia. Le condizioni, se protratte nel tempo, possono favorire l’aumento di peso e il rischio di diabete di tipo 2, confermando che il rispetto dei ritmi circadiani è cruciale non solo per il sonno ma anche per la salute metabolica complessiva.

Come funzionano i ritmi circadiani nel corpo umano

La luce fa diminuire la produzione dell’ormone melatonina, favorendo la veglia, mentre l’oscurità la stimola, predisponendo al sonno. L’ormone cortisolo, che promuove l’energia e l’attenzione, raggiunge invece il picco di mattina. Il nucleo soprachiasmatico (SCN), un piccolo gruppo di neuroni situato nell’ipotalamo anteriore sopra il chiasma ottico, agisce come orologio centrale dell’organismo. Riceve i segnali luminosi dalla retina e li utilizza per sincronizzare i ritmi circadiani. Come un direttore d’orchestra, coordina gli orologi periferici presenti in quasi tutti i tessuti — nel fegato, nella pelle, nel pancreas — regolando il rilascio ormonale, il metabolismo, la temperatura corporea e altre funzioni vitali.

Perché sono importanti

I ritmi circadiani sono essenziali per il benessere. Quando sono regolari, favoriscono sonno e performance cognitive, equilibrio metabolico ed equilibrio ormonale. Al contrario, quando vengono disturbati — per esempio per cambi di fuso orario, turni notturni o esposizione a luce artificiale intensa — possono emergere disturbi del sonno, affaticamento, alterazioni dell’umore e aumento del rischio di patologie croniche.

Obiettivi e prospettive della ricerca

La cronobiologia, la disciplina che studia i ritmi biologici, ha radici storiche lontane. Nel XVIII secolo Carl Linnaeus ideò il cosiddetto “orologio floreale”, un giardino in cui le piante erano disposte in base all’orario di apertura e chiusura dei fiori, per mostrare la prevedibilità dei ritmi naturali.

Nel XX secolo la ricerca si è spostata sulla genetica. Nel 1997 Joseph Takahashi ha scoperto il gene “Clock” nel topo, dimostrando che esistono meccanismi molecolari che generano e mantengono la ciclicità circadiana nei mammiferi. Poco dopo, Hajime Tei ha identificato i geni “Per” negli esseri umani, confermando l’esistenza di un sistema di orologi periferici distribuiti nei vari organi. Le scoperte degli ultimi anni hanno rivoluzionato la comprensione di come il tempo biologico sia regolato a livello cellulare e hanno aperto la strada a discipline come la cronoterapia.

I ritmi circadiani sono il tempo invisibile che scorre dentro di noi, regolando ogni cambiamento, dal più piccolo ai grandi eventi della vita. Mentre i dibattiti sul cambio dell’ora continuano a far riflettere, dedicare attenzione al nostro orologio interno significa proteggere la salute e migliorare la qualità della vita.