I migliori ristoranti di carne del mondo, la Toscana è alta in classifica

Amanti della carne, segnatevi gli indirizzi della World's 101 Best Steak Restaurants, la classifica che ogni anno premia i migliori ristoranti del mondo specializzati in bistecche. Sul trono sale l'Hawksmoor di Londra che "in questo momento offre la carne più buona del pianeta", non solo per una questione di gusto, consistenza e maestria nella preparazione, ma anche per via del trattamento rispettoso riservato ai bovini, tutti di razze locali inglesi. A seguire sul podio il Parrilla Don Julio di Buenos Aires e il Firedoor di Sydney. Qui sotto potete leggere la top 10, qui invece la classifica completa.



I migliori ristoranti di carne italiani

Non mancano i rappresentanti di casa nostra: nella 101 Best Steak Restaurants spicca un drappello di agguerriti artisti della griglia italiani, con la Toscana sugli scudi. La più alta in graduatoria, alla posizione 27 (quindici in più rispetto all'anno scorso), è infatti la Trattoria dall'Oste che conta ormai diverse sedi a Firenze: "La selezione accurata, il controllo immacolato e la gestione continua dell'approvvigionamento delle carni si traducono in una garanzia di prodotti di alta qualità, che sono la chiave dell'autentica esperienza della bistecca toscana". In menù carni pregiate di tutto il mondo e ovviamente le razze nostrane, come Chianina, Fassona e Maremmana.



In posizione 29 si piazza la Braceria Bifulco di Napoli, poi si torna in Toscana a Panzano in Chianti con l'Antica Macelleria del celebre Dario Cecchini, posizione 45, e a Scarperia e San Piero con l'Osteria di Nandone, posizione 91. Alla 100 ecco, infine, Asina Luna a Peschiera Borromeo, alle porte di Milano.



La classifica dei 10 migliori ristoranti di carne del mondo

1. Hawksmoor – Londra

2. Parrilla Don Julio – Buenos Aires

3. Firedoor – Sydney

4. Keens – New York

5. Gibsons Italia – Chicago

6. Cut – Los Angeles

7. Bavette's Steak House – Las Vegas

8. Carcasse – Koksijde, Belgio

9. El Capricho – Jiménez de Jamuz, Spagna

10. Nick & Stef's Steak House – Los Angeles