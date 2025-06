Ristogolf fa tredici!. Passione per lo sport gusto e solidarietà

Al via il Circuito Ristogolf, tredicesima edizione, il tour itinerante sui green italiani, tra Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna che unisce la passione per lo sport e della buona cucina. L’associazione ristoratori golfisti, abbreviata in Ristogolf è nata nel 2012 per incrementare e sviluppare il gioco del golf e coinvolgere appassionati gourmand. Ideato dall’associazione ristoratori albergatori & Co. Golfisti è presieduta dagli chef Enrico Cerea e Giancarlo Morelli e guidata dal direttore Dario Colloi. Ristogolf è riconosciuta dalla FIG-Federazione Italiana Golf e affiancata dalle Associazioni di categoria più importanti d’Italia: Le Soste, Euro-Toques Italia, JRE-Jeunes Restaurateurs, Associazione Italiana Food&Beverage Manager. Grande attenzione al filone artistico che accompagna ogni tappa, per l’edizione 2025, il tema visivo si ispira alla tecnica del puntinismo, che costruisce l’immagine attraverso la mescolanza ottica di una moltitudine di piccoli punti di colore. Un processo che riflette simbolicamente l’anima variegata di Ristogolf, un mix tra golf, natura, cucina gourmet e condivisione, raccontato attraverso sei illustrazioni originali ispirate a scenari Ristogolf, una per ogni evento.

Nelle varie tappe, il Circuito Ristogolf 2025 by Allianz propone il connubio tra competizione sportiva e piaceri gourmet con postazioni eno-gastronomiche e la presenza di chef rinomati, cocktail station e degustazioni di prodotti d’eccellenza. Come da tradizione, al termine di ogni gara, il pubblico sarà coinvolto in momenti di live show cooking, cocktail show e blind wine tasting. Dopo la prima tappa al Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa si prosegue l’11 giugno al golf club Carimate di Carimate il 2 luglio al golf club Biella Le Betulle di Magnano, il 31 luglio al golf club Varese di Luvinate e il 17 settembre a La Pinetina Golf Club di Appiano Gentile. L’evento conclusivo del circuito si svolgerà al Grand Hotel da Vinci di Cesenatico dal 17 al 19 ottobre. Durante il week-end, il 18 ottobre, si disputerà la gara finale del circuito sul campo dell’Adriatic Golf Club Cervia a Cervia, sede l’anno scorso del 81° Open d’Italia Golf.

Ristogolf rinnova il suo impegno solidale a favore della Fondazione Francesca Rava - NPH Italia ETS, che nel 2025 festeggia 25 anni di aiuto concreto all’infanzia e all’adolescenza in condizioni di disagio, alle mamme e alle donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo. La raccolta fondi di Ristogolf sarà a sostegno del progetto ’Borse Blu’, un programma ideato da Fondazione Francesca Rava e Marina Militare per fornire a giovani provenienti da situazioni e contesti di fragilità familiare ed economica, strumenti e modalità conoscitive a sostegno del loro futuro.