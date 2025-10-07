Risolto il mistero di Teotihuacan: ecco quale lingua si parlava nell’antica ‘Roma della Mesoamerica’

Roma, 7 ottobre 2025 – Dalla Danimarca al Messico a caccia di uno dei ‘segreti’ che si nascondono nella storia millenaria del Paese latinoamericano. Due ricercatori dell’Università di Copenaghen, Christophe Helmke e Magnus Pharao Hansen, hanno compiuto un passo decisivo verso la soluzione di uno dei più grandi enigmi dell’archeologia mesoamericana: la lingua parlata dagli antichi abitanti di Teotihuacan. Ecco perché.

I segreti di Teotihuacan, la ‘Roma della Mesoamerica’

Il punto è che, fino a oggi, nessuno sapeva quale idioma fosse utilizzato nella città che, oltre duemila anni fa, era una delle metropoli più importanti dell’America precolombiana. Fondata intorno al 100 a.C. e fiorita fino al 600 d.C., Teotihuacan poteva contare fino a 125 mila abitanti. Le sue piramidi monumentali e i suoi templi decorati ne facevano il cuore culturale del Messico antico, tanto che gli studiosi l’hanno spesso definita la “Roma della Mesoamerica”. Tuttavia, come accadrebbe se conoscessimo solo le rovine dell’Impero romano senza sapere chi le costruì, il mistero di Teotihuacan è sempre rimasto irrisolto: chi erano i suoi abitanti e quale lingua parlavano?

Cosa hanno scoperto gli archeologi

Helmke e Hansen, pubblicando la loro ricerca sulla rivista Current Anthropology, sostengono di aver individuato una possibile risposta. Analizzando i simboli e i segni raffigurati su affreschi e manufatti rinvenuti tra le rovine, i due studiosi hanno dimostrato che si tratta di un vero e proprio sistema di scrittura. Ma soprattutto, ritengono che quelle iscrizioni rappresentino una forma arcaica della famiglia linguistica uto-azteca, dalla quale sarebbero poi derivate lingue come il cora, l’huichol e, più tardi, il nahuatl degli Aztechi. Fino a oggi si pensava che gli Aztechi fossero migrati nella valle del Messico secoli dopo la caduta di Teotihuacan. Le nuove scoperte suggeriscono invece che popolazioni di lingua nahuatl potrebbero essere presenti nella regione già in epoca molto più antica, forse discendenti diretti degli stessi teotihuacani. Per giungere a questa conclusione, i ricercatori hanno dovuto ricostruire una versione arcaica del nahuatl, poiché, come spiega Helmke, “sarebbe come tentare di leggere una pietra runica danese usando il danese moderno: un anacronismo”. Applicando questa metodologia, sono riusciti a identificare logogrammi dotati di valore fonetico, dimostrando che i segni non erano meri simboli decorativi, ma rappresentazioni linguistiche strutturate.

Una teoria che riscrive la della storia del continente?

“È la prima volta che qualcuno utilizza una lingua storicamente coerente con l’epoca di Teotihuacan per tentare una decifrazione”, sottolinea Hansen. “Abbiamo creato un metodo che potrà servire da base per altri studiosi e permettere di ampliare la comprensione di questi testi antichissimi.”

L’annuncio ha suscitato grande interesse nella comunità scientifica internazionale. I due ricercatori danesi intendono ora organizzare workshop e collaborazioni per confrontare le loro ipotesi con altri esperti di linguistica e archeologia mesoamericana. Se la loro teoria verrà confermata, la scoperta potrebbe riscrivere una parte fondamentale della storia del continente americano, gettando nuova luce non solo sull’identità dei misteriosi abitanti di Teotihuacan, ma anche sulle origini stesse delle grandi civiltà del Messico precolombiano.