Riserva della Sentina. Camminata ’rosa’ nell’oasi naturale

L’iniziativa è per domani, quando si celebra la Giornata internazionale della donna: in programma una camminata verso la Riserva naturale della Sentina (foto di Alessandro Casoni). La manifestazione rientra nel progetto ’Panchine rosse tutto l’anno’ di sensibilizzazione sulla grave problematica della violenza sulle donne ed è organizzata da Associazione Giovanile Picena ASD APS in occasione della Giornata Internazionale della donna.

Il programma dell’evento prevede il raduno dei partecipanti alle ore 9.30 davanti all’ingresso centrale del Centro commerciale Portogrande in via Pasubio 144 a San Benedetto del Tronto e a seguire una facile passeggiata che si svilupperà all’interno della Riserva naturale della Sentina. L’iniziativa è realizzata col sostegno di Fondazione Cassa Di Risparmio di Ascoli Piceno, Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche, Unione Induista Italiana – Fondi Otto per mille e Comune di San Benedetto del Tronto, Assessorato alle pari opportunità.

La Riserva naturale regionale Sentina è un’area naturale protetta, situata alla foce del fiume Tronto, è inserita nel progetto Natura 2000 come Zona di Protezione Speciale e come Sito di Interesse Comunitario. Per iscriversi alla manifestazione di domani, realizzata in collaborazione con Centro commerciale Portogrande, si può inviare un messaggio whatsapp al numero 393.9365509, indicando i propri dati anagrafici. La partecipazione è gratuita.