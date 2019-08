Gli esperti del World Resources Institute (WRI) hanno condotto un'indagine sulle crescenti difficoltà di approvvigionamento idrico in giro per il mondo: in base ai loro dati un quarto della popolazione mondiale rischia ogni anno di rimanere senza acqua potabile, con Qatar, Israele e Libano a guidare la classifica dei luoghi con il maggiore stress idrico. L'Italia occupa la posizione numero 44 e non è una buona cosa, perché rientra nei paesi ad alto rischio in una classificazione che prevede cinque stadi: rischio basso, medio-basso, medio-alto, alto ed estremamente alto.

Accesso all'acqua potabile: dove è un problema

Essere annoverati tra le nazioni a rischio estremamente alto significa appartenere al gruppo di quelli che potrebbero rimanere completamente senza acqua per un certo periodo di tempo.



Ovviamente, ogni regione all'interno dei vari stati fa storia a se stante, ma nel complesso il WRI ha inserito diciassette nazioni nella zona di maggiore stress idrico, dodici delle quali si trovano nel Medio Oriente e in Africa. Oltre a Qatar, Israele e Libano troviamo fra gli altri Iran, Giordania, Libia, Kuwait, Arabia Saudita, Eritrea, India e Pakistan.

Acqua, la situazione italiana

Scorrendo la classifica stilata dal WRI scopriamo che l'Italia occupa la quarantaquattresima posizione e che rientra nel novero dei paesi ad altro rischio, con le situazioni più gravi situate nel centro meridione e nelle isole. A farci compagnia ci sono luoghi come Messico, Cile, Albania, Grecia, Spagna, Portogallo e poi Egitto, Algeria, Marocco, Turchia, Siria, Iraq e Afghanistan.



Curiosamente la Repubblica di San Marino, al confine tra l'Emilia-Romagna e le Marche, fa capolino nella compagine degli stati a rischio estremamente alto: per la precisione occupa l'undicesima posizione, fra Emirati Arabi Uniti e Bahrain.



I problemi connessi allo stress idrico

In tutti questi luoghi la situazione è sostanzialmente la medesima: quasi l'80% delle acque di superficie e sotterranee è utilizzata per rispondere alle esigenze dell'agricoltura, dell'industria e delle municipalità. Ciò significa che non resta molto su cui puntare in caso di siccità. Tenendo conto che l'attuale crisi climatica aumenterà i periodi di scarse o nulle precipitazioni, è evidente che la situazione è piuttosto grave.



Come sottolinea Betsy Otto, global director for water presso il WRI: "Stiamo assistendo a una crisi globale dell'acqua. Le nostre popolazioni ed economie sono in crescita e richiedono sempre più acqua, ma le nostre riserve idriche sono minacciate dai cambiamenti climatici, dallo spreco e dall'inquinamento".



Va da sé che il problema rischia di avere serie ripercussioni sui conflitti locali e sulle ondate migratorie, anche se "è fondamentale sottolineare che lo stress idrico non è un destino ineluttabile", dice ancora Otto: "Ciò che non possiamo più fare e fingere che la situazione possa risolversi da sola".



Leggi anche:

- Polinesia, la strana adozione di mamma delfino. Un'incredibile storia d'amore

- Gli uccelli si stanno adattando troppo lentamente ai cambiamenti climatici

- La super vista dei baby ragni saltatori