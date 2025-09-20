"Riporto Magnani nella sua Roma". Festa del Cinema: Guerritore e altre star

Molte le opere prime alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre all’Auditorium Parco della Musica. Ma ce n’è una che suscita particolare interesse e aspettative. È un debutto eccellente, quello di una grande attrice, Monica Guerritore, che, dopo molte regie teatrali, firma il suo primo lungometraggio, anche interpretando un mito del nostro cinema come Anna Magnani. Anna, questo il titolo del film che racconta la vita della Magnani dalla notte del 21 marzo 1956, quando dopo avere vagato per i vicoli e le piazze di Roma, avere dato da mangiare ai gatti randagi e dopo avere scambiato quattro chiacchiere con un netturbino e una giovane prostituta, al mattino riceve una telefonata che le annuncia la vittoria dell’Oscar come migliore attrice per La rosa tatuata. "Sono felice che Anna Magnani torni a Roma, la sua Roma – ha detto ieri Guerritore –. Non mi aspettavo di fare tanta fatica per questo progetto ma ora il racconto di Anna arriva al pubblico che l’ha sostenuto in questi anni; le letture della sceneggiatura del film hanno, infatti, riempito le piazze di tutta Italia con migliaia di spettatori dal vivo".

Per Monica Guerritore è dunque un sogno che si realizza, e che riesce a presentare in anteprima in una cornice ideale, in una manifestazione che ha accolto e portato fortuna ad altri debutti di attrici, a cominciare da quello di Paola Cortellesi che, grata alla Festa del Cinema perché proprio da qui era iniziata la marcia trionfale del suo C’è ancora domani, quest’anno ha accettato di partecipare come presidente della giuria delle opere in concorso.

Lo sterminato programma, presentato ieri dalla direttrice artistica Paola Malanga, comprende oltre 150 titoli, provenienti da 38 paesi. I film del concorso “Progressive“ sono 18, di cui quattro italiani: 40 secondi di Vincenzo Alfieri, sull’omicidio di Willy Duarte Monteiro; Gli occhi degli altri di Andrea De Sica, con Jasmine Trinca e Filippo Timi, ispirato al delitto Casati Stampa, avvenuto il 30 agosto 1970; Roberto Rossellini – Più di una vita, un documentario sul grande regista firmato da Ilaria de Laurentiis, Andrea Paolo Massara e Raffaele Brunetti e, infine, Sciatunostro di Leandro Picarella, storia di un’amicizia tra due ragazzini, ambientata a Linosa.

Titoli e presenze di forte richiamo, insieme a Die My Love della sezione “Best of 2025“, che porterà a Roma Jennifer Lawrence, figurano nella sezione “Grand Public“. Oltre ad Anna e a La vita va così, la commedia di Riccardo Milani con Virginia Raffaele e Diego Abatantuono che aprirà la Festa, Couture di Alice Winocour, ambientato a Parigi, nel mondo della moda, con Angelina Jolie, Louis Garrel e Vincent Lindon e il Dracula che Luc Besson trasporta dalla Londra della rivoluzione industriale, com’è nel romanzo di Bram Stoker, alla Parigi della Belle Époque, con Christoph Waltz e Matilda De Angelis.

In questa stessa sezione anche Cinque secondi, il nuovo film di Paolo Virzì, con Valerio Mastandrea nei panni di un burbero misantropo che verrà cambiato dall’incontro con un gruppo di giovani e anche il nuovo film di Francesca Archibugi, Illusione, con Jasmine Trinca e Michele Riondino, un thriller giudiziario ambientato a Perugia, mentre in Elena del Ghetto di Stefano Casertano, Micaela Ramazzotti dà vita alla figura realmente esistita di Elena Di Porto, chiamata “la matta“, che cercò di far fuggire dal ghetto gli ebrei, durante il rastrellamento del 16 ottobre 1943.

Molte anche le serie, italiane e straniere: dal Sandokan con Can Yaman a La preside di Luca Miniero, prossimamente su Raiuno, in cui Luisa Ranieri sceglie di svolgere il suo incarico nell’istituto Ortese di Napoli, situato in una delle più grandi piazze di spaccio d’Europa. Da Prima di noi, saga familiare che diventa racconto del nostro Novecento, firmata di Daniele Luchetti, a Guerrieri: la regola dell’equilibrio di Gian Luca Maria Tavarelli, con Alessandro Gassmann nel ruolo del brillante avvocato Guerrieri, alla stagione finale della serie di grande successo di Verdone, Vita da Carlo, che chiuderà la Festa.

Vari i doc: su Alberto Arbasino come sul pianista e compositore Stefano Bollani, su Rino Gaetano e Brunori Sas, su Mauro Pagani e Lucio Corsi e ancora su Dacia Maraini e il suo rapporto con il Giappone, mentre Lorenza Indovina ne La verità migliore indaga sul disastro aereo del 5 maggio 1972 in cui morì suo padre, il regista Franco Indovina. Due i Premi alla Carriera: al regista iraniano Jafar Panahi e al produttore inglese Lord David Puttnam.