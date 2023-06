Riportare tutti a scuola

A Catania un adolescente su quattro non rispetta gli obblighi scolastici e formativi. Povertà educativa e devianza giovanile marciano di pari passo perché alle pendici dell’Etna la dispersione scolastica si concentra in particolar modo nelle aree controllate dalla criminalità organizzata dove gli adolescenti a spasso diventano manovalanza per pratiche illecite, in particolar modo spaccio di stupefacenti. Domani sera alle 23,30 su Raiuno andrà in onda il reportage di Alessandro Gaeta Sotto il vulcano: a partire dalle storie di Giuseppe e Siria, si racconta l’impegno di Catania, città in prima linea nel contrasto a devianza e dispersione scolastica.