Rinofiller e rinoplastica sono la stessa cosa? Le differenze

Il naso è un cruccio di molte e molti. Sono tanti coloro che non apprezzano il proprio profilo naturale e vorrebbero migliorarlo. Oggi le strade che si prospettano in questi casi sono principalmente due, quella della rinoplastica e quella del rinofiller. La differenza tra rinofiller e rinoplastica ha a che fare con diversi aspetti, rispetto alle proprie preferenze personali, agli obiettivi estetici, alla disponibilità di tempo e denaro. Preliminarmente, la cosa migliore da fare è quella di consultare un chirurgo plastico serio e qualificato o un medico estetico esperto per ottenere informazioni dettagliate rispetto alla soluzione personalizzata migliore per sé.

La rinoplastica

La rinoplastica consiste in un intervento chirurgico che modifica, con l’utilizzo del bisturi, la forma o le dimensioni del naso. Il professionista interviene in particolare sull’osso e sulla cartilagine del setto nasale. Ecco una prima differenza tra rinofiller e rinoplastica: quest’ultima porta a un risultato definitivo. Tuttavia, al contrario del rinofiller, la rinoplastica necessita di anestesia e di un periodo di recupero più lungo per quel che riguarda la convalescenza.

Il decorso post-operatorio

Solitamente, dopo l’operazione, il paziente deve indossare un tutore rigido per circa una settimana. In seguito per qualche altro giorno deve indossare dei cerotti ad hoc al posto del tutore. Lividi e gonfiori migliorano dopo 5-7 giorni, ma, in certi casi, potrebbe volerci anche qualche settimana. Questa procedura richiede anestesia e un periodo di recupero più lungo. La chirurgia viene eseguita da un chirurgo plastico esperto, che lavora sull'osso e sulla cartilagine del naso per ottenere i risultati desiderati. La rinoplastica può essere una scelta appropriata per chi desidera cambiamenti significativi e permanenti alla struttura del naso.

Il dolore

Se eseguito da mani esperte e in una struttura che osservi le norme igienico-sanitarie e adeguatamente attrezzata, la rinoplastica non presenta rischi particolari. Rispetto invece al dolore che può essere avvertito al risveglio, terminato l’effetto dell’anestesia, e nei primi giorni di convalescenza, potrebbe essere necessario ricorrere a farmaci analgesici, ovviamente sotto prescrizione medica e previo consulto con il chirurgo.

Il rinofiller

Dunque la principale differenza tra rinofiller e rinoplastica consiste sostanzialmente nel fatto che il rinofiller è un trattamento non chirurgico e non invasivo, della durata di circa mezz’ora. Questo trattamento prevede iniezioni di filler a base di acido ialuronico in punti strategici del setto nasale, per andare a riempire e minimizzare i piccoli difetti, per esempio sollevando e addolcendo la punta o riducendo le classiche “gobbette”. Il riscontro è immediato: appena termina la procedura, il paziente può vedere subito il cambiamento allo specchio. Ovviamente in questo caso si tratta di una soluzione temporanea, dal momento che i filler si riassorbiranno e sarà necessario sottoporsi a un ritocco successivamente (di solito dopo sei mesi dal primo rinofiller).

I costi

Altro elemento di differenza tra i due interventi riguarda i costi. La spesa per un intervento di rinoplastica può oscillare da 3500-4000 a più di 5000 euro. Per il rinofiller possono essere richieste alcune centinaia di euro, a discrezione del professionista e a seconda del difetto da correggere.