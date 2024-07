Rinnovati i vertici dell’associazione. Capasa confermato presidente L'assemblea della CNMI ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2024-2026, confermando Carlo Capasa come presidente. I 15 consiglieri rappresentano importanti brand della moda italiana. Capasa sottolinea l'importanza del Made in Italy nel settore moda.