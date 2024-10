Occhiaie e borse sotto gli occhi, i rimedi più efficaci usati dalle star

Le borse e le occhiaie sotto gli occhi possono compromettere la freschezza e la luminosità dello sguardo. Trovare il cosmetico giusto per alleviarle non è semplice, poiché simili problematiche possono avere cause diverse. Personaggi famosi come Kim Kardashian e Jennifer Aniston spesso condividono i loro prodotti e le loro soluzioni per attenuare queste imperfezioni. Dalle loro abitudini – anche se molto costose per la maggior parte delle tasche – si può comunque trarre ispirazione. Tuttavia è fondamentale comprendere, tramite il parere di un esperto, ciò che origina il problema e come porvi rimedio.

I trucchi delle dive

Jessica Alba applica sul contorno occhi una maschera specifica composta da polvere d'oro e altri ingredienti, tra cui palmitato di retinile e acido ascorbico, che riducono il gonfiore e uniformano il tono della pelle. I componenti del prodotto preferito dell’ex attrice, oggi imprenditrice, aiutano a rimpolpare e a rendere meno evidenti le linee sottili e le rughe, uniformano il tono della pelle e illuminano. Nella formulazione sono presenti anche alghe rosse ricche di proteine e antiossidanti, che rafforzano la naturale barriera della cute.

Gwyneth Paltrow, invece, preferisce delle maschere distribuite dal suo brand di beauty e lifestyle: imbevute di vitamina B2, aiutano a eliminare le tossine e a riattivare la micro-circolazione. Contro le occhiaie, Kim Kardashian utilizza un contorno occhi con estratti di ashitaba, una pianta detox e schiarente che stimola la reattività delle cellule del derma grazie a un approccio ispirato alle neuroscienze. Jennifer Aniston adopera abitualmente un dispositivo elettrico che tonifica e solleva la pelle ideato dalla truccatrice Jillian Dempsey e utile per alleviare gonfiori. Kendall Jenner, infine, applica una crema ricca di vitamina A e olio di avocado che dona luminosità ed elasticità alla zona perioculare, proteggendo dalla sovraesposizione agli schermi digitali.

Cause principali

In base alle spiegazioni di dermatologi e cosmetologi, le occhiaie bluastre e violacee sono generalmente il risultato di stanchezza o mancanza di sonno, fattori che rendono più visibili le vene sotto la pelle. Per combatterle, di solito gli esperti consigliano cosmetici contenenti ingredienti come caffeina, mirtillo e ginkgo biloba, che migliorano la circolazione e riducono la visibilità delle vene.

Altri fattori, come l'iper-pigmentazione causata da una cattiva funzionalità del microbioma, possono contribuire al peggioramento delle occhiaie. In questi casi, è utile optare per prodotti i scuri nella zona perioculare. Le borse sotto gli occhi richiedono un approccio diverso a seconda della loro origine. La stasi linfatica, spesso causata da una notte insonne o da un'eccessiva assunzione di sale, è temporanea e può essere trattata con impacchi freddi. Tuttavia, le borse permanenti, legate al rilassamento cutaneo o alla formazione di grasso erniale, potrebbero richiedere interventi più invasivi come la blefaroplastica, da valutare e discutere con professionisti seri e qualificati.