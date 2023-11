Rihanna e Fenty Beauty sfogliano i giorni della bellezza natalizia

Un esclusivo calendario dell’Avvento Fenty Beauty + Fenty Skin, per avere a portata di mano tutti i tuoi prodotti preferiti di make-up e di skincare dell’universo Fenty. Il set contiene 12 pezzi (7 prodotti Fenty Beauty e 5 prodotti Fenty Skin): il Gloss Bomb Heat - Lemon Lava (gloss volumizzante labbra colorato); Hella Thicc Volumizing Mascara (mascara volumizzante nero); il blush in crema Cheeks Out Cream Blush - Petal Poppin; la custodia per rossetto Fenty Icon Case - Metallic Nude, il rossetto ricaricabile con acido ialuronico Fenty Icon Fill - The MVP.

E ancora l’eyeliner nero in penna Flyliner - Cuz I’m Black, l’illuminante champagne dorato Mini Killawatt – Hu$tla Baby; il detergente makeup Mini Total Cleans’r; il sierotonico viso anti-pori Mini Fat Water; la crema illuminante viso notte Mini Instant Reset; il primer occhi in gel-crema Flash Nap e il campioncino di mousse corpo Sample Packette Butta Drop. Il nuovo calendario dell’Avvento Fenty Beauty Natale 2023 è, dunque, un prezioso scrigno che racchiude prodotti best seller make-up e referenze skincare del famoso brand di cosmetici fondato dalla cantante Rihanna.

Un cofanetto unico, lanciato per la prima volta sul mercato con un packaging multicolor riutilizzabile, nei toni del viola, del verde acido e del malva, con vivaci motivi di rombi e logo dorato. Le due ante apribili nascondono 12 scatoline estraibili in colori differenti, che richiamano le nuance del packaging esterno e racchiudono al loro interno le sorprese trucco e skincare. Viene venduto al prezzo di 139€ sullo shop di Sephora.