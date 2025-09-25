Rihanna e A$AP Rocky danno il benvenuto alla terza figlia, Rocki Irish Mayers

Roma, 25 settembre 2025 – La famiglia di Rihanna e A$AP Rocky si allarga ancora. La popstar ha infatti annunciato la nascita della sua terza figlia, Rocki Irish Mayers, venuta al mondo lo scorso 13 settembre. La notizia è stata resa ufficiale con un post su Instagram pubblicato nella serata del 24 settembre, accompagnato da uno scatto insieme alla neonata e da un’immagine di piccoli guantoni da boxe, simbolo affettuoso scelto per presentarla ai fan. Un’immagine accompagnata da un semplice: “Benvenuta al mondo, piccola principessa”.

Dopo due maschi, ecco la femminuccia

La cantante, 36 anni, aveva reso nota la sua gravidanza lo scorso maggio, quando fece il suo ingresso al Met Gala con un look Miu Miu che metteva in risalto il pancione. Si trattava della terza attesa in altrettanti anni: dopo il primogenito RZA, nato nel 2022, e Riot Rose, venuto alla luce nel 2023, la coppia ha coronato il sogno di accogliere una bambina.

Il legame tra Rihanna e A$AP Rocky

Il legame tra Rihanna e A$AP Rocky, iniziato nella primavera del 2021, si è rapidamente trasformato in una solida famiglia. Già in un’intervista rilasciata ad Interview Magazine, la star aveva dichiarato di desiderare “più di due figli” e di sperare, prima o poi, di avere una femmina. Le sue parole si sono rivelate profetiche. Dietro la patina glamour degli eventi e dei riflettori, la vita privata della coppia non è stata priva di momenti complessi. Lo scorso febbraio, Rihanna aveva partecipato insieme ai due figli a un’udienza in tribunale per sostenere A$AP Rocky, allora imputato in un caso legato a una sparatoria avvenuta nel 2021. Il rapper è stato poi assolto, chiudendo una vicenda che aveva attirato grande attenzione mediatica.

Quando tornerà sul palco Rihanna?

Nel frattempo, la popstar continua a mantenere alta l’attesa sul fronte musicale. Da tempo si rincorrono voci sul suo ritorno dal vivo, in particolare su una serie di concerti a Londra. Secondo indiscrezioni, i live cancellati sarebbero stati riprogrammati per il 2026, alimentando la speranza dei fan di poter rivedere finalmente Rihanna su un grande palco dopo anni di assenza. Oggi però i riflettori sono tutti sulla sfera privata: con l’arrivo della piccola Rocki Irish, i genitori si preparano a un nuovo capitolo fatto di pannolini e notti insonni più che palchi ed esibizioni live.