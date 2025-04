Rigoli entusiasta: "Sono 143 le realtà italiane. Un numero record"

"È un bellissimo segnale quello dato dalle 143 realtà italiane che hanno scelto di aprire le porte in questa occasione - afferma Adriano Rigoli, presidente Associazione Nazionale Case della Memoria - . Un numero record che dimostra come tutti insieme abbiamo potuto dare voce, e lustro, al nostro Paese nell’ambito di un evento che quest’anno avrà una diffusione internazionale".

"Questa edizione vede, per la prima volta, l’adesione di 19 regioni su 20: un traguardo per noi importante - aggiunge il vicepresidente Marco Capaccioli (nella foto insieme ad Adriano Rigoli) - . Invito tutti a prenotare le visite". L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, ha il patrocinio e la collaborazione dei Comitati Internazionali Icom International, Icom Demhist, Iclcm, Icom Italia e Rete Europea delle Case Museo dei Personaggi Illustri. Ha inoltre la media partnership di Rai Cultura e TgR Rai; il contributo, tramite il Sistema Museale, della Regione Toscana; il patrocinio di Anci Toscana e Unicoop Firenze come sponsor tecnico.