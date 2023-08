(Ri)distruggi il male e va’: torna Ufo Robot Goldrake

Roma, 7 agosto – Goldrake, uno dei miti della Generazione X, tornerà nel 2024, protagonista di “Goldrake U”, nuova serie anime prodotta da Manga Productions e Dynamic Planning. Il cartone è destinato alle tv e alle piattaforme streaming di tutto il mondo. Conosciuto in Francia come Goldorak e in Italia popolare come Goldrake e Ufo Robot, anche grazie alla sigla di scritta da Luigi Albertelli e suonata dagli Actarus, Grendizer è un robot gigante lanciato nel 1975 per salvare il pianeta Fleed e aiutare Daisuke Amon a raggiungere la terra sano e salvo.

Il teaser ufficiale è stato lanciato al festival AkibaDaisuki di Tokyo e tra il pubblico c'era il papà di Goldrake, il mangaka Kiyoshi Nagai in arte Go Nagai, tra i più importanti fumettisti di sempre, creatore anche del robot Mazinga. “Il ritorno dell'amata serie Ufo Robot Goldrake è un momento importante ed entusiasmante per i fan degli anime di tutto il mondo - ha dichiarato Essam Bukhary, Ceo di Manga Productions - siamo orgogliosi di distribuire questa serie, che ha una ricca storia e una fedele fanbase. Grazie alla stretta collaborazione con Dynamic Planning, il nostro obiettivo è quello di far ritrovare Goldrake U ai fan di lunga data, e permettere a una nuova generazione di spettatori di scoprirlo e amarlo”. Manga Productions è una delle principali società di contenuti creativi con sede in Arabia Saudita, specializzata nella produzione di animazioni, videogiochi e fumetti. A Riyadh è stata inaugurata la statua Goldrake riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande figura metallica di un personaggio immaginario al mondo, con un'altezza di oltre 33 metri.

"Goldrake è una pietra miliare del mondo anime e il suo ritorno è un evento davvero significativo. In qualità di distributore di questa serie, Manga Productions si fa portavoce della diversificazione e dell'espansione dell'industria degli anime, nonché dell'esplorazione della sua evoluzione”, ha commentato Abdulaziz Alnaghmoosh, direttore della distribuzione, del marketing e business di Manga Productions. La regia del nuovo cartone è di Mitsuo Fukuda noto per “Mobile Suit Gundam Seed”, lo sceneggiatore è Ichiro Okouchi, famoso grazie a “Code Geass: Lelouch of the Rebellion”, e la musica è firmata Kohei Tanaka, celebre per “One Piece” e “Sakura Wars”.