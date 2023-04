Riderai, aspettando Ligabue Nuova canzone e concerti a sorpresa

Annuncio a sorpresa di Ligabue: venerdì 28 aprile esce Riderai (Warner Music Italy), il nuovo singolo di Luciano che anticipa l’album di inediti in uscita in autunno. In occasione dell’uscita,

Ligabue ha annunciato due concerti a sorpresa nei club di Roma e Milano per presentare il brano live in anteprima: giovedì 27 aprile al Largo Venue di Roma e venerdì 28 aprile ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti per questi due appuntamenti saranno disponibili in prevendita dalle ore 18.00 di oggi su Ticketone. I due concerti nei club saranno anche l’occasione per “scaldare i motori” in vista dei due eventi negli stadi che vedranno Luciano Ligabue protagonista nel mese di luglio: il 5 luglio allo Stadio Meazza di Milano e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

Un periodo particolarmente intenso per il rocker: a marzo ha portato al cinema il film-documentario Ligabue. 30 anni in un giorno sul megaconcerto che ha tenuto a Campovolo il 4 giugno del 2022, alla presenza di oltrre 100.000 fan. E solo nei nei giorni scorsi (il 19 aprile) Ligabue ha firmato Cartoline da qui, la prima canzone della sua carriera scritta per i Nomadi, canzone che dà anche il titolo al nuovo album della band emiliana in uscita il 5 maggio. Si tratta, per il gruppo di Beppe Carletti, del 38° album in studio che esce proprio nel 60° anno in musica dei Nomadi. Nel ringraziare Liga Carletti ha fatto sapere che Cartoline da qui "è un profondo racconto di intense immagini, nato del genio di Luciano dopo la visita alla mostra di Augusto Daolio Uno sguardo libero”. Un brano che parla della terra dalla quale nasce la passione e l’amore raccontate in tutte le canzoni dei Nomadi".