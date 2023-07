Ricky Martin divorzia da Jwan Yosef. “Resta amore, rispetto e dignità per i nostri figli”

Roma, 6 luglio 2023 - Ricky Martin divorzia dal marito Jwan Yosef dopo sei anni di matrimonio. L'annuncio lo ha fatto lo stesso cantante portoricano su Instagram, assicurando che il primo pensiero andrà ai loro figli. "Da tempo, abbiamo preso in considerazione la possibilità di trasformare la nostra relazione, ed è dopo un'attenta riflessione che abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri figli, preservando e onorando ciò che abbiamo vissuto come coppia, tutti questi meravigliosi anni".

Martin e Yosef hanno fatto una dichiarazione congiunta, assicurando che la loro amicizia prosegue: "Il nostro più grande desiderio ora è continuare ad avere una sana dinamica familiare e un rapporto centrato sulla nostra genuina amicizia mentre continuiamo a crescere insieme i nostri figli". I due hanno cresciuto insieme una figlia, Lucia, nata nel 2018, e un figlio, Renn, nato nel 2019. Il solo Martin è padre dei gemelli Matteo e Valentino, nati nel 2008.

Non sono mancati i ringraziamenti ai fan: "Come sempre, vi ringraziamo per tutto l'amore e il sostegno che abbiamo ricevuto durante il nostro matrimonio. Siamo uniti nel coltivare questo nuovo capitolo della nostra vita".

Martin e Yosef, dopo essersi conosciuti su Instagram nel 2015, si sono incontrati per la prima volta a Londra, e da lì hanno continuato frequentarsi per sei mesi, scrive 'People'. L'annuncio del loro amore lo hanno fatto sul red carpet dell'amFAR Inspiration Gala 2016, e di seguito il loro fidanzamento nello stesso anno, e il matrimonio nel 2018.

Martin si è gettato nel lavoro in questo periodo di crisi coniugale, ed è impegnato in questi giorni nella commedia in costume di Apple TV+, 'Palm Royale', di prossima uscita. E di seguito sarà sul palco del The Trilogy Tour con i co-headliner Pitbull ed Enrique Iglesias.