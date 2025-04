Ricky Gervais debutta in Italia: unica data a Milano con il tour mondiale "Mortality"

Ricky Gervais, uno dei comici più celebri e controversi della scena internazionale, arriva finalmente in Italia per la prima volta nella sua carriera. L'appuntamento, attesissimo dai fan italiani, è fissato per giovedì 24 luglio 2025 all'Unipol Forum di Milano. Lo spettacolo, parte del suo tour mondiale "Mortality", promette una serata indimenticabile per gli amanti della stand-up comedy.

Un debutto italiano senza precedenti

Dopo anni di richieste da parte del pubblico italiano, Ricky Gervais ha deciso di includere l’Italia nel suo tour mondiale "Mortality". Questo non sarà solo il suo primo spettacolo nel nostro Paese, ma rappresenterà anche un momento storico per la stand-up comedy internazionale. Per la prima volta, infatti, uno show di questo genere si terrà in un’arena e non in un teatro tradizionale. L’Unipol Forum di Milano, con la sua capacità di accogliere migliaia di spettatori, è stato scelto per rispondere all’enorme richiesta di biglietti e celebrare il successo globale del comico.

Le porte dell’arena apriranno alle 17:30, mentre lo spettacolo inizierà alle 19:30. I biglietti saranno disponibili sui circuiti ufficiali Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket a partire dalle ore 10:00 di giovedì 17 aprile 2025. Gli iscritti alle piattaforme Comcerto Family e My Live Nation potranno accedere a una prevendita esclusiva già dal giorno precedente.

Chi è Ricky Gervais?

Nato il 25 giugno 1961 a Reading, in Inghilterra, Ricky Gervais è considerato uno dei comici più influenti degli ultimi decenni. La sua carriera ha preso il volo con la creazione della serie televisiva "The Office" (2001), che ha ridefinito i confini della comicità sul piccolo schermo e ispirato adattamenti in tutto il mondo. Altri suoi lavori celebri includono le serie "Extras", "Derek" e "After Life", tutte caratterizzate da un umorismo tagliente e spesso provocatorio.

Oltre alla televisione, Gervais è noto per le sue esibizioni ai Golden Globe, dove ha lasciato il segno come uno dei presentatori più irriverenti e memorabili della storia della cerimonia. Con il suo stile senza filtri e la sua capacità di affrontare argomenti complessi con ironia, Gervais ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo.

Il tour "Mortality": riflessioni su vita e morte

"Mortality" è l’ultimo spettacolo di stand-up comedy di Ricky Gervais e affronta temi universali come la vita, la morte e l’ipocrisia della società contemporanea. Con il suo tipico sarcasmo e una buona dose di provocazione, lo show sta registrando sold out in tutte le principali città europee e americane. Il debutto italiano rappresenta un’occasione unica per assistere dal vivo a uno spettacolo che sta facendo parlare di sé in tutto il mondo.

Per chi volesse prepararsi all’evento, su Netflix sono disponibili alcuni dei suoi speciali più celebri:

"Humanity" (2018) : un ritorno alla stand-up dopo sette anni d’assenza, con un monologo che smonta la cultura del politicamente corretto.

: un ritorno alla stand-up dopo sette anni d’assenza, con un monologo che smonta la cultura del politicamente corretto. "SuperNature" (2022) : esplora temi come il soprannaturale, la scienza e l’offesa nella società moderna.

: esplora temi come il soprannaturale, la scienza e l’offesa nella società moderna. "Armageddon" (2024): l’ultimo speciale rilasciato, dove Gervais affronta argomenti come moralità, religione e fine del mondo con il suo stile unico.

Informazioni sui biglietti

