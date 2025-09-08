Morto Rick Davies, il fondatore dei Supertramp aveva 81 anni

New York, 8 settembre 2025 – Lutto nel mondo della musica: è morto Rick Davies, tastierista, cantante e anima dei Supertramp. L'artista britannico si è spento venerdì scorso nella sua casa di Long Island, nello Stato di New York, all'età di 81 anni, dopo una lunga battaglia contro il mieloma multiplo, un tumore del sangue che gli era stato diagnosticato nel 2015. A darne l'annuncio è stata la stessa band tra le più amate del panorama rock progressivo e pop internazionale.

Davies è stato l'unico membro stabile dei Supertramp dalla fondazione nel 1969 fino all'ultima esibizione dal vivo nel 2022. Con la sua voce calda e baritonale – contrapposta al falsetto angelico del co-fondatore Roger Hodgson – ha firmato alcuni dei brani più iconici della band, tra cui 'Goodbye Stranger', 'Bloody Well Right', 'Cannonball' e 'My Kind of Lady'.

Con un'esistenza lontana dai riflettori che ha sempre preferito il lavoro in studio e l'intimità del songwriting alla frenesia del jet set, Davies rappresenta l'archetipo dell'artista-artigiano. Nato a Swindon, Inghilterra, nel 1944, la sua storia è quella di un'ascesa che non ha mai cercato la gloria, ma che l'ha trovata attraverso una dedizione maniacale alla sua arte. Dopo aver militato in diverse band locali, fu l'incontro con Stanley 'Sam' Miesegaes, un milionario olandese, a cambiargli la vita. Con il sostegno finanziario di Miesegaes, Davies poté finalmente dare forma alla sua visione musicale. A questo seguirà quello con Hodgson, che segna l'inizio di una collaborazione artistica destinata a fare la storia.

Dopo due album poco noti, i Supertramp trovano il successo nel 1974 con 'Crime of the Century', album che contiene l'inno 'Bloody Well Right'. Ma è con 'Breakfast in America' (1979) che la band conquista il mondo: l'album vende oltre 20 milioni di copie, trainato da singoli indimenticabili come 'The Logical Song', 'Take the Long Way Home' e 'Goodbye Stranger'.

Se Hodgson era la mente sognante, Davies era la colonna vertebrale di quel sound inconfondibile del gruppo, colui che teneva i piedi per terra seduto al pianoforte, con la sua inseparabile Wurlitzer. Il loro rapporto, però, fu tempestoso e complesso. Così dopo l'addio del primo nel 1983 per divergenze creative e dispute legali – protrattesi fino a poco prima della morte di Davies – fu proprio il secondo a tenere viva la fiamma della band con album, registrando altri quattro album (come 'Brother Where You Bound' e 'Some Things Never Change') e portando i Supertramp in tour fino agli anni Duemila.

Dietro i riflettori, Rick Davies era un uomo riservato, lontano dalle esagerazioni tipiche del mondo rock. Era sposato dal 1977 con Sue Davies, sua compagna di vita e manager della band a partire dal 1984.