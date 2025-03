Morto Richard Chamberlain, Padre Ralph di Uccelli di rovo. Il commovente messaggio dell’ex compagno

Roma, 30 marzo 2025 – Cinema e tv in lutto per la morte di Richard Chamberlain. L’attore aveva 90 anni ed era diventato un’icona per il ruolo Padre Ralph de Bricassart, sacerdote diviso tra l’amore per una donna e la sua religione, nella miniserie cult degli anni ‘80 “Uccelli di rovo”, adattamento del romanzo di Colleen McCullough.

La morte di Chamberlain è stata confermata a Variety dal pubblicista Harlan Boll. L'attore è morto sabato 29 marzo alle 23.15 ora delle Hawaii a Waimanalo, Usa, per complicazioni successive a un ictus, secondo Boll.

La carriera

La MGM mise sotto contratto il giovane Chamberlain nei primi anni '60 e gli assegnò il ruolo del dottor Kildare, basato sulla popolare serie di film che aveva avuto come protagonista Lew Ayres. Aveva solo 27 anni, “Dr. Kildare" andò in onda dal 1961 al 1966. Stando a quanto riporta il New York Times, pare che in quel periodo ricevesse 12mila lettere al giorno dai suoi ammiratori.

Oltre a “Uccelli di Rovo”, l’attore è ricordato per le sue interpretazioni in numerose serie di successo, da Colorado all’affascinante e romantico protagonista Shogun. Lavoro per cui ha ricevuto anche una nomination agli Emmy Awards, così come per ‘Uccelli di rovo’. Chamberlain ha vinto anche tre Golden Globe, oltre che per Uccelli di rovo e Shogun, è stato premiato come miglior attore protagonista nel “Dr. Kildare”. Ha recitato pure in diversi film proiettati al cinema, anche se la sua figura resterà per sempre legata al piccolo schermo.

Il messaggio dell’ex compagno

"Il nostro amato Richard è ora con gli angeli", ha dichiarato il produttore e regista Martin Rabbett, ex compagno di Chamberlain con cui aveva vissuto per molti anni alle Hawaii. "È libero e si libra verso i nostri cari prima di noi – le sue parole riportate da Variety –. Quanto siamo stati fortunati ad aver conosciuto un'anima così straordinaria e amorevole. L'amore non muore mai. E il nostro amore è sotto le sue ali che lo sollevano verso la sua prossima grande avventura". Chamberlain aveva fatto coming out ufficialmente solo nel 2003, a 69 anni, parlando apertamente della sua omosessualità nell’autobiografia Shattered Love (Amore Infinito). Prima del legame con Barrett, negli anni ‘70, aveva avuto una breve relazione con il collega Wesley Eure.