Rich Homie Quan morto all’improvviso a 34 anni: giallo sulle cause. La storia del trapper tra furti e guerre tra gang

Roma, 6 settembre 2024 – Rich Homie Quan, rapper statunitense di 34 anni, è morto ieri per cause ancora sconosciute. L’artista è deceduto ad Atlanta, la sua città natale. Il suo corpo sarà sottoposto ad autopsia nei prossimi giorni per determinare la causa della morte. Il trapper era legato alla gang dei Bloods di Atalanta e aveva perso il padre proprio a causa di una guerra tra fazioni rivali.

Chi era Rich Homie Quan

Rich Homie Quan, all’anagarfe Dequantes Devontay Lamar, era una figura di spicco della scena hip hop della sua città, dove è emerso per la prima volta il sottogenere della trap. Nato nell’ottobre del 1989, era il maggiore di tre fratelli, cresciuti solamente dal padre. Il suo sogno da bambino era quello di diventare una star dell’NBA, ma alla fine il destino l’ha portato al rap.

Prima del successo musicale, Quan ha passato 15 mesi in carcere: nel 2011 è stato arrestato e condannato per il suo ruolo in alcuni furti. In diverse interviste ha raccontato di essersi buttato nella produzione musicale proprio dopo essere uscito di prigione.

Lamar ha sfondato nel mondo della musica negli anni ‘10 del 2000, arrivando al successo con la hit ‘Type of Way’, uscita nel 2013. Da quel momento, ha iniziato a collaborare con grandi nomi dell’industria musicale, come 2 Chainz, Young Thug, Gucci James e Trinidad James. Di recente era apparso nel brano ‘Mamacita’ di Travis Scott, al momento uno dei rapper più famosi al mondo.

Le guerra tra gang

Secondo quanto riportato dal Guardian, Rich Homie Quan era coinvolto in una guerra fra gang: la rottura con Young Thug, avvenuta nel 2014 dopo la collaborazione nel brano ‘Lifestyle’, che ha portato entrambi in cima alle classifiche, ha provocato una catastrofica rottura tra due fazioni della gang Bloods di Atlanta. Tra le vittime di questo conflitto c'è anche Corey Lamar, il padre di Rich Homie Quan, che è stato ucciso in un negozio di barbiere di sua proprietà dai membri di una gang rivale.

Lamar era anche coinvolto in un processo penale contro Young Thug: i pubblici ministeri hanno portato in aula il rivale in un ampio caso di racket e gang della banda di strada YSL nel 2022. Il processo è diventato il più lungo caso penale nella storia della Georgia. Rich Homie Quan altri rapper sono stati citati come testimoni nel processo.

I tributi del mondo del rap

Da quando è stata annunciata la sua morte, sono apparti sui social tributi all'artista da parte di tutto il mondo hip hop. 2 Chainz ha pubblicato un tributo su Instagram, dicendo: “Cavolo fratellino, abbiamo appena parlato di girare un video, una preghiera speciale per te e la tua famiglia, e prega per tutti quelli che stanno affrontando qualcosa, le mie condoglianze fratello”. Anche il rapper Quavo ha postato sul suo profilo, scrivendo sopra una foto con Rich Homie Quan e altri artisti: “Che Dio sia con noi, non ho mai visto questo essere parte del nostro viaggio”.