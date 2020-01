© Riproduzione riservata

Lapotrebbe presto diventare il, facendo propria la corona che storicamente apparteneva agli. A sostenerlo è il report '2020 State of US Science and Engineering ', da poco pubblicato da National Science Foundation (NSF) e National Science Board (NSB), secondo cui il gigante asiatico sta raddoppiando con costanza i propriin ambito scientifico.Il documento riporta che, in base agli ultimi dati disponibili, nel 2017 gli Stati Uniti hanno speso circain ricerca e sviluppo (R&S), più di qualsiasi altro paese al mondo, ma sempre più tallonati dalla Cina, seconda coni. Per avere un metro di paragone, nel medesimo periodo l'Unione Europea ha sborsato, mentre la Germania, prima della lista tra le nazioni in Europa, ha investitoNonostante negli USA i soldi spesi annualmente in R&S siano aumentati in media del, la fetta di torta americana sembra si stia riducendo di fronte ai crescenti progressi dei rivali. A livello globale, la quantità di denaro erogata a fini scientifici è infatti, e circa un terzo di questa sommaAllo stato attuale, gli Stati Uniti coprono ildi denaro spesa in R&S nel 2017, poco sopra la Cina,. Analizzando il tasso di crescita, il rapporto suggerisce tuttavia che la potenza asiatica è sulla buona strada per effettuare presto il sorpasso epocale, diventando il punto di riferimento mondiale"Il nostro ultimo rapporto mostra la continua diffusione in tutto il mondo di abilità in materia di S&E [scienza e ingegneria, ndr], il che è un bene per l'umanità perché la scienza non è un gioco a somma zero", ha detto Diane Souvaine, presidente del NSB. Sarà comunque interessante osservare se, a fronte di questa tendenza, gli Stati Unitiil loro primato, alla luce anche del fatto che la ricerca rappresenta un, nonché uno dei fattori più importanti nelladel paese.