Riccardo Muti dirige i Berliner. Philharmoniker al PalaDozza

Una splendida ‘ouverture’ per la 44ª edizione di ’Bologna Festival’ che domani sera al PalaDozza accoglierà i Berliner Philharmoniker, orchestra di culto del sinfonismo mondiale, diretti eccezionalmente da un’altra icona della cultura musicale internazionale, il maestro Riccardo Muti (nella foto). Era il 1972 quando Muti venne invitato da Herbert von Karajan a salire sul podio della celebre compagine, e la relazione con loro si è rinverdita in più occasioni: memorabile la festa per Anna Sophie Mutter nel 2017.

Il concerto bolognese rifletterà perfettamente l’anima musicale italiana e quella tedesca: su un versante un’opera in miniatura come l’Ouverture del ’Guillaume Tell’ di Rossini e un’opera dentro l’opera come i ballabili da ’I Vespri siciliani’ di Verdi, sull’altro il canto sommesso e i colori scuri della Seconda Sinfonia di Brahms. L’evento, sostenuto da Illumia, vedrà tutto l’incasso devoluto in beneficenza a favore di Ant, Fondazione Policlinico Sant’Orsola e associazione La Mongolfiera.