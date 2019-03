Roma, 6 marzo 2019 – Lo scontro a distanza tra Fabrizio Corona e Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi 2019 continua a tener banco. Il cantante originario di Pontedera è da giorni al centro della bufera per il presunto tradimento della moglie Karin Trentini. Per Corona è tutto vero, tanto che lui avrebbe le prove, e glielo ha voluto ribadire con un durissimo intervento durante l’ottava puntata del reality di Canale 5. “Siamo tutti un po’ cornuti, caro Riccardo” sostiene Corona nel suo show alzando un polverone mediatico non indifferente.

In tanti, fan del programma e personaggi del mondo dello spettacolo, si sono schierati dalla parte del “vecchio cornuto” finito alla gogna-tv. È il caso di tre ex Pooh che, tramite le pagine di ‘Oggi’ intervengono a spada tratta per sostenere l’amico. “Riccardo ha dimostrato di essere un signore, una persona splendida per l’eleganza con cui ha reagito” dice Red Canzian. E aggiunge: “Quando mi ha detto che aveva deciso di partecipare all’Isola, gli ho risposto che secondo me faceva una cavolata”.

Per Stefano D’Orazio il problema non sono le presunte corna quanto le modalità per fare audience. “Si sa che in questi casi, quando gli ascolti non decollano, si inventano di tutto. Non sono preoccupato, immagino che Riccardo abbia messo in conto di potersi trovare di fronte a una situazione del genere. È un uomo sicuro, se la caverà” sostiene D’Orazio. Dello stesso parare Dodi Battaglia: “Voglio bene a Riccardo come fosse un fratello. Sono scettico sulla questione del presunto tradimento e comunque non è questo il sistema di trattare certi argomenti”.

L’amico fraterno Roby Facchinetti, invece, interviene via social. “Caro fratellone mio tutto ciò che non ci distrugge, ci fortifica. Sempre con te” scrive su Instagram il cantautore originario di Bergamo. Facchinetti, molto dispiaciuto per quanto sta accadendo, manda anche un augurio al collega: “Ti voglio bene e sappi che per me, ma anche per tutti coloro che hanno seguito l’atroce e incomprensibile attacco che hai subito, hai vinto comunque ancora tu: vinci sempre, anche nella tempesta”.