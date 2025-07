Maneskin, reunion in vista? Cosa fanno Damiano e gli altri membri della band

Le parole di Damiano David hanno riacceso la speranza in molti fan: “Una reunion? Solo a una condizione: dobbiamo essere tutti ben riposati. E fare qualcosa che sentiamo davvero dentro, che non sembri un lavoro”. Il frontman dei Måneskin, nel pieno della sua carriera solista, suggerisce una pausa consapevole e non forzata per un ritorno col giusto spirito della band romana.

I Måneskin tornano a suonare insieme?

La reunion dei Måneskin non è ancora ufficiale, ma il messaggio di Damiano emerso da una intervista al New musical express inglese è chiaro: la band non si scioglie, ma si prende il tempo per tornare con spirito e idee nuove. Nel frattempo, Damiano continua il suo percorso solista pop con brani dal successo internazionale, mentre i suoi compagni restano attivi artisticamente. I fan restano in attesa per la prossima tappa del gruppo italiano che ha conquistato il mondo.

La carriera solista di Damiano

Nel maggio 2025 Damiano David ha pubblicato il suo primo album solista, Funny Little Fears, un progetto intimo e pop che ha già totalizzato oltre 100 milioni di stream globali: con 8 brani nei primi 30 è l’artista italiano più ascoltato all’estero su Spotify nei primi 6 mesi del 2025. Il ventiseienne di Roma ha lanciato brani come Silverlines (realizzato con Labrinth) e Born With a Broken Heart, esprimendo un lato di sé più personale e vulnerabile rispetto al rock aggressivo a cui ci aveva abituati con la band. Durante la sua recente tournée mondiale, con tappe anche in Asia, Damiano è stato apprezzato un po’ ovunque per la sua capacità di dominare il palco e per il feeling con il pubblico (in Corea del Sud ha salutato il pubblico in lingua locale, scatenando gli applausi dei fan. Nuove date lo aspettano fra settembre e dicembre 2025.

Victoria e il resto della band

Nel frattempo, la bassista Victoria De Angelis si sta dedicando a un progetto techno indipendente, con singoli che stanno avendo un buon riscontro. Il chitarrista Thomas Raggi ha collaborato con artisti noti come Tom Morello, mentre il batterista Ethan Torchio si è dedicato alle colonne sonore, tra cui quella del film Ogni pensiero vola. Anche se fisicamente divisi, i membri della band restano uniti: a marzo 2025 Victoria, Thomas ed Ethan sono stati avvistati insieme a Fregene, mostrando che tra loro unione è ancora viva, cementata dalla storica amicizia.

La reunion: tempi e condizioni

Dopo aver rotto il silenzio sul tema del ritorno, le dichiarazioni di Damiano sembrano chiare: una reunion con i Måneskin è possibile, purché avvenga al momento giusto, con tutti riposati e sentendo quel fuoco autentico, evitando di ridurla a mera operazione commerciale. Alcuni rumor online, nel frattempo, parlano di un potenziale album nel 2026, forse in marzo. Si tratta di voci che circolano sui social, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.