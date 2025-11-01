Giovedì 30 Ottobre 2025

È già campagna per le Politiche

Bruno Vespa
È già campagna per le Politiche
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Venezuela UsaIncidente NapoliScioperi novembreNucleare Usa-RussiaSinner Parigi
Acquista il giornale
MagazineReunion dei Litfiba con Maroccolo: il ritorno dei Csi si allontana
1 nov 2025
REDAZIONE MAGAZINE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Magazine
  3. Reunion dei Litfiba con Maroccolo: il ritorno dei Csi si allontana

Reunion dei Litfiba con Maroccolo: il ritorno dei Csi si allontana

La notizia del tour nell’estate 2026 per celebrare i quarant’anni di “17 re” compromette la possibilità della riunione, prevista negli stessi mesi, del Consorzio Suonatori Indipendenti

Il manifesto del tour della reunion dei Litfiba

Il manifesto del tour della reunion dei Litfiba

Firenze, 1 novembre 2025 – Una reunion esclude l’altra? Com’è noto giovedì 30 ottobre i Litfiba hanno annunciato la reunion per i quarant’anni dell’album “mito“ della new wave 17 re. Il gruppo sarà in tour nell’estate del 2026: partenza il 27 giugno da Perugia, gran finale il 15 agosto a Bellaria Igea Marina, quasi due mesi di date (20) fittissime in tutta Italia, con la band riunita nella formazione originale, quindi Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. 

Ed è proprio la notizia ufficiale della presenza di Maroccolo nella nuova tournée con Pelù & C. che – se accende gli entusiasmi dei fan del gruppo fiorentino – getta qualche ombra sui sogni di quelli dei Csi. Solo mercoledì 29 ottobre, infatti, la foto di Maroccolo in compagnia di Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli, Giorgio Canali, Massimo Zamboni e Giovanni Lindo Ferretti, pubblicata da Gianni sul suo profilo Instagram, aveva fatto gridare al “miracolo“ di un’altra, attesissima, reunion, ovvero quella del tosco-emiliano Consorzio Suonatori Indipendenti.

A far sperare nel possibile ritorno in scena dei Csi ci sono quella foto e anche la disponibilità espressa pubblicamente da Ferretti qualche settimana fa al festival “Degustare libri“: «Io ho detto da subito che le cose accadono. Ciò che deve accadere, accade. Se i Csi penseranno di risalire su un palco, io ci sono, volentieri – ha rivelato Giovanni Lindo – . Non si è ancora deciso nulla, ma è qualcosa che sta nell’aria. Se succederà, succederà nell’estate prossima. Ho detto a Ginevra che sarei orgoglioso di tornare sul palco con lei». Di certo ora appare improbabile che se reunion Csi sarà, possa esserci nei medesimi mesi – estate 2026 – di quella dei Litfiba. Se ne riparla allora forse a fine 2026. O nel 2027. O chissà. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata