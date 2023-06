“Report“ al posto di Fazio E Pino Insegno all’“Eredità“

Sarà Report a prendere il posto di Che tempo che fa la domenica sera su Raitre. Secondo alcune anticipazioni il programma di Sigfrido Ranucci verrà spostato dal lunedì alla domenica in prima serata, prendendo il posto rimasto vuoto dopo che Fabio Fazio ha lasciato la Rai per andare a Discovery. Una decisione che sarebbe stata presa d’accordo con Ranucci. Sempre la domenica al posto di Lucia Annunziata, anche lei uscita dalla Rai, ci sarà Monica Maggioni. Quanto al nome del programma, Mezz’ora in più, dovrebbe cambiare perché si tornerà al format di mezz’ora con un’intervista, seguito da In Mezz’ora Storie che conterrà alcuni reportage. Il sabato sera su Raitre Serena Bortone prenderà il posto di Massimo Gramellini. Pino Insegno, infine, da gennaio dovrebbe condurre L’Eredità, il preserale di Raiuno, al posto di Flavio Insinna. Sarebbero queste le principali novità dei palinsesti Rai 2023-2024 presentati ieri dall’Ad Roberto Sergio al Consiglio d’amministrazione.