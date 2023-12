Renato Zero subito secondo dietro Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta con il suo X2VR sale di un gradino e si riprende lo scettro della classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni FimiGfk. Il rapper trentunenne di Cinisello Balsamo è anche al secondo posto nella top 10 dei vinili e al terzo, quarto, nono e decimo di quella dei singoli. In seconda posizione debutta Renato Zero con Autoritratto – il suo 33° album in studio con 13 canzoni inedite. Il cantautore romano che sarà impegnato in un nuovo tour da marzo 2024. Scivola terzo Massimo Pericolo che con il nuovo album Le Cose cambiano: la scorsa settimana aveva spodestato proprio Sfera Ebbasta. Il rapper rimane in testa tra i singoli più venduti con Moneylove in collaborazione con Emis Killa. Esordisce in quarta piazza Motivation 4 The Streetz, frutto della collaborazione tra Artie 5ive & Rondodasosa.