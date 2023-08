La lirica piange Renata Scotto. Morta una delle più grandi soprano del ‘900

Roma, 16 agosto 2023 – È morta nella sua casa di New York a 89 anni la soprano Renata Scotto. Il suo debutto risale al 1952 e da allora si è sempre confermata come un’ artista versatile ed unica. Il suo è stato un repertorio vastissimo, da Giovanni Battista Pergolesi ad Arnold Schoenberg, passando per Mozart, Rossini, Bellini, Verdi, Puccini, Strauss e Wagner.

L'inizio della sua carriera, come ha raccontato più volte, è stato caratterizzato da un errore dei suoi primi maestri di canto a Milano, che le avevano attribuito una voce da contralto. Lei però, spinta dalla numerosa famiglia che aveva molto a cuore il suo futuro come cantante lirica, si è sottoposta a un'audizione con un altro maestro. Questo, dubbioso che il suo registro vocale fosse quello del contralto, decise di far stabilire al pubblico se la Scotto fosse un contralto oppure un soprano. Dopo aver cantato a un concerto l'aria di Azucena del 'Trovatore' ('Stride la vampa') e quella di Aida del terzo atto ('Cieli azzurri'), il pubblico in sala 'stabilisce' che la Scotto è un soprano. La sua carriera infatti si è sviluppata prima come soprano lirico-leggero e poi come drammatico d'agilità.

Le tappe della carriera mondiale

La fama internazionale arriva nel 1957 quando La Scala porta ad Edimburgo 'La sonnambula' di Vincenzo Bellini con Maria Callas. Un grande successo, tanto che il teatro milanese decide di aggiungere altre repliche che però la Callas non può cantare per altri impegni. Viene quindi chiamata Renata Scotto a sostituirla e per il soprano ligure è un trionfo tale che da quel momento brilla nel firmamento della lirica internazionale. Dal 1986 la Scotto si è occupata anche di regie d'opera: la prima è stata 'Madama Butterfly' al Metropolitan. Nel 1995, alla New York City Opera ha curato la regia de 'La traviata', ripresa in diretta televisiva, che si è aggiudicata il prestigioso Emmy Award come miglior evento televisivo dal vivo. Dal 1997 è Accademico di Santa Cecilia. Nello stesso anno ha fondato l''Accademia Operistica Renata Scotto'. Il 27 febbraio 2011 ha ricevuto il premio 'Met Legends'.

Il dolore di Placido Domingo

"Ho il cuore a pezzi” ha scritto sui social Placido Domingo, definendo la Scotto “una dei più grandi cantanti lirici di tutti i tempi, una insegnante dedicata ai giovani cantanti e per me, personalmente, una dei partner più assidui sul palco con più di cento rappresentazioni insieme» ma «soprattutto una carissima amica”.