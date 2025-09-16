“Relooted”, il videogioco che restituisce all’Africa i suoi tesori

Roma, 16 settembre 2025 – Con Relooted gli sviluppatori Nyamakop trasformano il recupero dei reperti colonizzati in un videogioco: missioni di “ri-furto” da musei occidentali, ambientazioni futuristiche africane e un forte messaggio di riconoscimento culturale. Il titolo, in uscita su Epic Games Store, sfida il rapporto tra arte, memoria e identità.

Un’idea nata in un museo

L’ispirazione per Relooted è nata quando il direttore creativo Ben Myres visitò il British Museum in compagnia dei suoi genitori: la storia di una reliquia africana esposta lo colpì a tal punto che a sua madre disse: “Questo deve diventare un gioco”. Da lì, la squadra di Nyamakop ha lavorato per anni per definire quale sarebbe stata la proposta: riportare in patria 70 opere d’arte sottratte, facendolo con stile, come in un heist movie alla Ocean’s Eleven, ma senza violenza. Il gameplay combina puzzle, platform a scorrimento laterale e fasi di fuga da musei dove le sirene suonano, le porte si chiudono e l’adrenalina sale. Nessuno scontro, nessuna violenza: il furto, inteso come riappropriazione della propria identità e della propria cultura, diventa un atto simbolico.

Arte, autenticità e cultura africana al centro

Relooted non è solo un gioco d’azione. Gli oggetti protagonisti sono stati selezionati con cura. C’è voluto un lavoro di ricerca durato due anni per scegliere reperti con storie significative, come nel caso di un tamburo kenyota che si credeva distrutto ma che in realtà si trovava nel deposito del British Museum da 100 anni. I protagonisti del videogame sono quasi tutti africani, ma con membri provenienti da altri paesi. Non solo: ogni personaggio ha accenti e riferimenti culturali autentici, non si è cercato un collage generico di “atmosfera africana”, ma un’Africa reale, con culture e storie specifiche. Anche la grafica riflette questo approccio, combinando un’estetica Afrofuturista con un lavoro storico certosino e con riferimenti locali precisi nel design dei costumi, nei paesaggi e nei dialoghi.

Sfide e potenzialità di un messaggio forte

Le meccaniche del gioco presentano puzzle, fasi di pianificazione, parkour leggero, selezione del team con abilità specifiche come scalare, forzare porte, fare hacking o usare l’agilità. Il set up è teso: una volta che il reperto è nelle mani del giocatore, parte il conto alla rovescia, e la corsa contro il tempo per evitare che scatti l’allarme, un elemento che aggiunge tensione a un progetto altrimenti pacifico nelle sue intenzioni.

Relooted non è solo un gioco, ma un esercizio di memoria e giustizia storica. È il tentativo di ridefinire il rapporto tra arte, proprietà e identità: far capire che i musei non sono solo vetrine, ma luoghi di memoria che spesso hanno storie non raccontate. E se il videogioco riescirà a coniugare divertimento e riflessione, allora Relooted potrà essere considerato il prototipo di una nuova proposta videoludica.