Reinhold Messner si è risposato (in segreto), matrimonio bis in India con Diane: “Solo noi due insieme”

Roma, 1 settembre 2025 – Come in una commedia rosa o, se vogliamo, nella più romantica delle storie d’amore. L’alpinista altoatesino Reinhold Messner e la moglie Diane Schumacher hanno pronunciato nuovamente il fatidico ‘sì’ in India. La coppia, lui 80 anni e lei poco più della metà: 45, è nata nel 2019 ed è convolata a nozze due anni dopo (il 28 maggio del 2021).
Adesso con un un post su Instagram, Messner ha annunciato il secondo matrimonio e condiviso le immagini della cerimonia indù, un rito semplice senza invitati, con gli sposi a piedi nudi sotto un baldacchino, entrambi vestiti con il tradizionale abito bianco (pantalone e casacca) e con una collana di fiori rossi e bianchi.
Solo noi due perché insieme, in solitudine, siamo al meglio di noi stessi
“Lì, in India, ci siamo detti i nostri voti ancora una volta. È stato magico, mistico. Ci sentiamo a casa in Alto Adige, in Europa e adesso anche in Asia, specialmente in India, dove umiltà e cultura ci hanno toccato nel profondo” scrive sui social l’alpinista, che poi ringrazia follower e amici per l’ondata di affetto e di auguri arrivati in poche ore.
“Siamo profondamente grati per tutte le gentili parole che abbiamo ricevuto. Il nostro secondo matrimonio in India è stato più di una semplice celebrazione: è stato un simbolo di unione, di amore senza confini. Grazie a tutti coloro che condividono con noi questa gioia e questa motivazione per il cammino che ci attende”. La coppia infatti è in partenza, non per la tradizionale luna di miele ma per un viaggio in stile Messner.
Nelle prossime settimane i due volte sposi partiranno per il Pakistan, sulle tracce della vita e della memoria dell’alpinista altoatesino. “Andremo a Nanga Parbat, e a Leila Peak, sulle montagne che mi hanno plasmato – aggiunge Messner –. Ma non sono solo le vette che voglio condividere: anche la terra, la gente, la cultura”. Durante il viaggio l’alpinista visiterà le scuole che ha contribuito a costruire grazie alla fondazione Reinhold Messner Stiftung, attiva da oltre 40 anni.