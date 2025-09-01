Reinhold Messner si è risposato (in segreto), matrimonio bis in India con Diane: “Solo noi due insieme”

Roma, 1 settembre 2025 – Come in una commedia rosa o, se vogliamo, nella più romantica delle storie d’amore. L’alpinista altoatesino Reinhold Messner e la moglie Diane Schumacher hanno pronunciato nuovamente il fatidico ‘sì’ in India. La coppia, lui 80 anni e lei poco più della metà: 45, è nata nel 2019 ed è convolata a nozze due anni dopo (il 28 maggio del 2021).

Adesso con un un post su Instagram, Messner ha annunciato il secondo matrimonio e condiviso le immagini della cerimonia indù, un rito semplice senza invitati, con gli sposi a piedi nudi sotto un baldacchino, entrambi vestiti con il tradizionale abito bianco (pantalone e casacca) e con una collana di fiori rossi e bianchi.

Solo noi due perché insieme, in solitudine, siamo al meglio di noi stessi

“Lì, in India, ci siamo detti i nostri voti ancora una volta. È stato magico, mistico. Ci sentiamo a casa in Alto Adige, in Europa e adesso anche in Asia, specialmente in India, dove umiltà e cultura ci hanno toccato nel profondo” scrive sui social l’alpinista, che poi ringrazia follower e amici per l’ondata di affetto e di auguri arrivati in poche ore.

Il post con cui Messner comunica il secondo matrimonio con la moglie Diane (foto IS)

“Siamo profondamente grati per tutte le gentili parole che abbiamo ricevuto. Il nostro secondo matrimonio in India è stato più di una semplice celebrazione: è stato un simbolo di unione, di amore senza confini. Grazie a tutti coloro che condividono con noi questa gioia e questa motivazione per il cammino che ci attende”. La coppia infatti è in partenza, non per la tradizionale luna di miele ma per un viaggio in stile Messner.

Nelle prossime settimane i due volte sposi partiranno per il Pakistan, sulle tracce della vita e della memoria dell’alpinista altoatesino. “Andremo a Nanga Parbat, e a Leila Peak, sulle montagne che mi hanno plasmato – aggiunge Messner –. Ma non sono solo le vette che voglio condividere: anche la terra, la gente, la cultura”. Durante il viaggio l’alpinista visiterà le scuole che ha contribuito a costruire grazie alla fondazione Reinhold Messner Stiftung, attiva da oltre 40 anni.