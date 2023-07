Galateo digitale, le regole da seguire per mail e chat a regola d’arte

Il bon-ton nella comunicazione digitale, noto anche come netiquette, è importante perché permette di preservare anche online rispetto, cortesia, comunicazione efficace e responsabilità. Osservare alcune regole del galateo delle mail e delle chat contribuisce a creare un ambiente virtuale positivo e armonioso per tutti gli utenti, favorendo interazioni costruttive.

Netiquette

La netiquette, pertanto, consiste in un insieme di regole e comportamenti appropriati da seguire durante le interazioni online, come l’invio e la ricezione di e-mail, l’utilizzo di chat, ma anche la partecipazione a forum o social media e bacheche social. Occorre avere la giusta considerazione per il pensiero altrui, evitando il linguaggio offensivo in qualunque occasione, anche in presenza di opinioni e prospettive diverse dalle nostre. Seguire le regole del galateo di mail e chat aiuta a evitare conflitti e interazioni virtuali, riducendo il rischio di fraintendimenti e incomprensioni.

Immagine

Bisogna mettere in conto che la nostra presenza online è una rappresentazione di noi stessi e della nostra personalità in Rete: un comportamento scorretto o inappropriato può danneggiare la nostra immagine e reputazione sia a livello personale sia a livello professionale. Un altro aspetto importante legato alla netiquette è la protezione della privacy: l’insieme delle principali norme che la compongono ci insegna a tutelare la nostra sfera privata evitando di condividere informazioni intime e dati sensibili. In generale un comportamento gentile e rispettoso è fondamentale per contrastare fenomeni come haterismo e cyberbullismo e creare un ambiente sicuro e inclusivo per tutti gli utenti.

E-mail

Le buone maniere nell'invio delle e-mail sono fondamentali per garantire comunicazioni efficaci, professionali e rispettose. Ecco alcune indicazioni. - Saluto: si dovrebbe iniziare sempre una e-mail con un saluto appropriato, come ‘Gentile (Nome o carica, nome e cognome)’; se ci si rivolge a un gruppo, si può usare una formula come ‘Cari tutti’. Se si sta inviando l'e-mail a più persone, bisogna assicurarsi di utilizzare correttamente i campi ‘CC’ (copia conoscenza) e ‘CCN’ (copia conoscenza nascosta) per proteggere la privacy dei destinatari. - Oggetto: è importante indicare l’oggetto della mail in modo semplice, sintetico e chiaro in modo che i destinatari possano comprendere immediatamente l'argomento principale. - Grammatica e ortografia: prima di fare clic sul tasto invio, bisognerebbe rileggere con attenzione il testo dell’e-mail per correggere eventuali errori grammaticali o ortografici, che non sarebbero un bel biglietto da visita. Al contrario, bisogna mostrare professionalità e cura per i dettagli. - Sintesi: si può essere chiari ed esaustivi senza dover scrivere mail troppo lunghe e prolisse, che non favoriscono la comprensione e l’efficacia del messaggio. - Formattazione: è opportuno usare un font leggibile e coerente con il tipo di testo che si sta inviando e, se necessario, si possono evidenziare le parti importanti con grassetto o corsivo. Va evitato, invece, l'uso eccessivo di caratteri maiuscoli, che in una e-mail può essere interpretato come un grido, una frase urlata. - Conclusione: l’e-mail andrebbe sempre terminata con una formula di saluto appropriata, come ‘Cordiali saluti’ o ‘Distinti saluti’, seguito dal tuo nome e, se necessario, dalla firma aziendale. - Tempestività: sarebbe bene rispondere in fretta a questioni urgenti o richieste importanti. Se si necessita di maggiore tempo, è comunque opportuno avvisare in modo garbato. - Calma: se tuttavia si è destinatari di una e-mail che può provocare reazioni di pancia, emotive e magari risentite o piccate, è bene prendersi un po’ di tempo prima di rispondere con calma e dopo un’attenta riflessione.

Chat

Oltre al galateo delle e-mail, le buone maniere in una chat, per quanto diretta e immediata, sono altrettanto importanti al pari di ogni scambio comunicativo. - Rispetto: chi è dall’altra parte andrebbe trattato sempre con educazione e cortesia come si dovrebbe fare nella vita reale. Perciò sono da evitare l’uso di un linguaggio offensivo, insulti o provocazioni. - Linguaggio: la chat è un mezzo di comunicazione veloce, quindi bisogna essere sintetici, chiari ed esaustivi. Attenzione, però, a non usare troppo abbreviazioni o termini difficili da comprendere. - Emoji: è preferibile fare un uso moderato delle cosiddette faccine per esprimere i propri stati d’animo, riservandole per lo più a contesti informali. - Pacatezza: se la discussione prende una brutta piega, andrebbe mantenuta la calma senza farsi coinvolgere in conflitti e litigi virtuali. Va evitato l’uso di lettere maiuscole poiché potrebbe essere interpretato come urlare, limitandolo solo a singole parole o frasi che si vuole sottolineare. - No alle interruzioni: se si sta partecipando a una chat di gruppo, il turno di parola va rispettato. Non bisogna interrompere gli altri. Prima di esprimere la propria opinione si attende il momento opportuno. - Privacy: le informazioni personali non andrebbero divulgate. Va rispettata anche la sfera privata altrui, soprattutto se non si conosce bene l’altra persona. - Tempi: occorrerebbe rispondere tempestivamente, soprattutto se si sta partecipando a una chat in tempo reale. Se si necessita di più tempo, è bene avvisare gli altri utenti. - Saluti finali: se si è terminata la conversazione o ci si deve allontanare dalla chat, è opportuno concludere in modo cortese con un saluto o una frase di chiusura appropriata.