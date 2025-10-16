Sanremo 2026 scalda i motori: 26 Big, 4 giovani e il ritorno della musica “di tutti”

Roma, 16 ottobre 2025 – Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Dal 24 al 28 febbraio 2026 l’Ariston tornerà a essere il cuore musicale d’Italia. Con il regolamento appena pubblicato dalla Rai, prende forma il nuovo Festival firmato Carlo Conti: 26 Big in gara, quattro giovani e una formula che mescola pubblico, stampa e radio per decretare il vincitore.

Un regolamento che guarda avanti senza stravolgere

Ventisei Big, quattro giovani e una settimana di musica in diretta dal palco più famoso del Paese. Il regolamento di Sanremo 2026, appena reso pubblico, conferma la struttura collaudata delle ultime edizioni, con tre giurie a bilanciare gusti e giudizi: Televoto (34%), Sala Stampa, Tv e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%). Le Nuove Proposte arrivano ancora da due percorsi distinti: due giovani scelti nella finale di Sanremo Giovani del 14 dicembre e due provenienti da Area Sanremo, la “palestra” ligure che continua a rappresentare una porta d’ingresso per i talenti emergenti. Il nuovo regolamento dettaglia anche la struttura delle serate. Nella prima serata di martedì si esibiranno tutti i 26 Big, votati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Mercoledì toccherà a 13 artisti, con un mix tra Televoto e Giuria delle Radio, mentre le Nuove Proposte si affronteranno in due sfide dirette per guadagnare l’accesso alla finale. Giovedì proseguiranno le esibizioni dei restanti 13 Big e sarà proclamato il vincitore della categoria Giovani. Venerdì torna la serata Cover, con reinterpretazioni di brani italiani o internazionali in duetto con ospiti speciali – un appuntamento amato dal pubblico ma fuori classifica. Sabato, gran finale: tutte le 26 canzoni saranno riascoltate e votate. Le prime cinque si sfideranno in una nuova tornata che decreterà il vincitore assoluto di Sanremo 2026.

Carlo Conti, il direttore artistico che unisce passato e presente

Per il quinto anno consecutivo, Carlo Conti sarà al timone del Festival. Una presenza che garantisce equilibrio e continuità dopo gli anni del “fenomeno Amadeus”. Il conduttore fiorentino punta a un Sanremo più corale, in cui la canzone torna protagonista assoluta: meno effetti speciali, più sostanza. L’obiettivo, spiegano fonti Rai, è “mettere la musica al centro, senza dimenticare l’emozione e la leggerezza che fanno parte del DNA del Festival”. Conti, forte del suo stile classico e inclusivo, sembra voler riproporre un Sanremo capace di unire il pubblico di tutte le età, lasciando spazio tanto ai grandi nomi quanto alle nuove voci.

Tra attese e indiscrezioni, parte un lunghissimo pre-festival

Con la pubblicazione del regolamento, è partita la corsa ai pronostici. Chi salirà sul palco dell’Ariston? Ci sarà il ritorno di qualche veterano o la sorpresa di un giovane outsider? Le scommesse sono aperte, mentre l’industria musicale osserva con attenzione un Festival che resta la vetrina più potente del Paese. Sanremo 2026 promette un equilibrio tra memoria e futuro, dove la canzone italiana proverà ancora una volta a raccontare chi siamo, tra melodie, emozioni e quell’inconfondibile scintilla che ogni febbraio accende il Paese.