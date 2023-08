Il regno del Drago in Bhutan, chi sono i William e Kate dell’Himalaya

Cicogna in volo per le teste coronate del Bhutan. Il re Drago e la sua regina, Jigme Khesar e Jetsun Pema, hanno da poco annunciato di aspettare il terzo figlio. I due sono stati ribattezzati i “William e Kate” d’Oriente per la loro bellezza, l’eleganza e i modi gentili e garbati.

Drago

Il Paese è noto anche come regno del Drago per via della tradizione mitologica secondo cui i copiosi e potenti temporali che si scatenano sulle vette e nelle valli dell’Himalaya sarebbero fiamme di fuoco di un drago. Gli antichi popoli della zona la chiamavano terra del Drago del Tuono, Thunder Dragon, tuttora simbolo nazionale del Paese.

Jigme Khesar

Jigme Khesar è il figlio maggiore di Jigme Singye Wangchuck, il quarto Re Drago, e della sua terza moglie, Tshering Yangdon. L'ex re ha quattro mogli e dieci figli, il che significa che l'attuale re ha due fratelli, oltre a quattro sorellastre e tre fratellastri.

Il matrimonio

L’attuale sovrano, classe 1980, ha studiato in America e ha perfezionato il suo percorso di studi diplomatici al Magdalen College di Oxford. È stato incoronato nel dicembre 2008, due anni dopo l'abdicazione del padre, tuttora in vita. Nel 2011 ha sposato una sua cugina alla lontana, Jetsun Pema, dieci anni più giovane del partner. Jetsun aveva studiato in Bhutan e in India prima di laurearsi alla Regent's University di Londra. I due, secondo quanto è stato raccontato pubblicamente, si erano conosciuti nel 2007 a un picnic tra rampolli e fanciulle di sangue blu. Jetsun, figlia di un pilota di una affermata compagnia aerea del Bhutan e di una nobildonna, da parte di madre può vantare tra le antenate ben due ex regine consorti.

La scelta

Per Jigme l’incontro con Jetsun è stato un colpo di fulmine. Dopo avere atteso a lungo prima di conoscere la persona giusta e aver preso, nel frattempo, le redini del suo Paese, il re ha deciso di sposarla. Non solo. Sebbene la legge del Bhutan autorizzi la poligamia, come nel caso del padre di Jigme, quest’ultimo ha giurato di rinunciare a tale diritto come segno del suo amore esclusivo per la compagna scelta per la vita.

I primi due figli

La coppia formata da Druk Gyalpo e Gyaltsuen – i titoli ufficiali – ha già due figli, Jigme Namgyel Wangchuck e Jigme Ugyen Wangchuck. Il 5 febbraio 2016 i sovrani hanno dato il benvenuto al figlio maggiore, ritenuto il più giovane erede al trono del mondo. Alla sua nascita, il principino ha scalzato lo zio, il principe Jigyel Ugyen del Bhutan, scivolato al secondo posto in linea di successione. Il suo nome è stato ufficialmente rivelato solo due mesi dopo il parto della madre. Fino a quel momento, era designato come il Gyalsey, il principe. Il secondogenito dei monarchi è nato nel giugno 2020. A breve la loro famiglia si allargherà con l’arrivo di un nuovo bebè.