Regine e cortigiane, il potere dell’acconciatura

Se a discutere dei capelli delle donne (coprirli o non coprirli) sono teologi e predicatori, la loro influenza sulle leggi dei governi può essere disastrosa. Meglio lasciare che se ne occupino gli artisti. Come si apprezza nella singolare, affascinante e di segrete fragranze profumata mostra allestita alle Gallerie d’Italia a Vicenza, fino al 7 aprile: Le trecce di Faustina. Acconciature, donne e potere nel Rinascimento. Bellissime crocchie, turbanti, spire, chignon, diademi di boccoli a cavatappi, extensions, zazzere, “capigliare”, su teste umane o divine, di femmine cortesi o cortigiane. Incantano e raccontano – secondo i propositi dei curatori Howard Burns, Vincenzo Farinella e Mauro Mussolin – l’influenza sulla moda quattro e cinquecentesca, e quindi sull’espressività dei ritratti dipinti o scolpiti, esercitata dal caso clamoroso di Faustina Maggiore.

A rendere immediatamente riconoscibile la celebre imperatrice romana del II secolo d. C. è un’inconfondibile acconciatura: lunghe trecce raccolte a formare un voluminoso cesto, o “torre”, sul capo della diva divenuta Augusta dal 138 d. C., con l’ascesa al potere del marito Antonino Pio. Nonostante la precoce morte di lui, rimane lei una figura chiave nella politica dinastica, quindi propagandata su monete d’oro. La figlia data alla luce nel 130 d. C. porta il suo stesso nome: Annia Galeria Faustina, detta Minore, ugualmente fondamentale nel comunicare legittimità e continuità della dinastia, come fedele e feconda moglie di Marco Aurelio (tra 10 e 15 i loro figli) e madre del futuro imperatore Commodo.

"La mia cara Faustina di marmo anticha", scrive in una lettera Andrea Mantegna, riferendosi a un suo busto-ritratto del 161-170 d. C. circa che la raffigura, e che l’artista dei Gonzaga possedeva. Difficoltà economiche lo costringono a cederlo per 100 scudi ad Isabella d’Este, vera autorità nel campo del fashion ("fonte et origine de tucte le belle fogge d’Italia"). Poi acquistato da Carlo I re d’Inghilterra. E da Hampton Court ora è stato prestato alle Gallerie d’Italia.

Anche di Faustina Maggiore, splendida la raffigurazione a grandezza naturale, bronzo dorato del 1525-1539, prestato invece dal Louvre. La sua esclusiva capigliatura è attribuita a uno scultore attivo nella Mantova rinascimentale, Pier Jacopo Alari Bonacolsi, detto l’Antico per le raffinatissime reinterpretazioni del mondo antico che voleva rendere moderno. Ma il caratteristico “mazzocchio” di capelli doveva piacere pure a Ghiberti, che una testa-ritratto bronzea del 150 d. C. così acconciata aveva in collezione: vedere in mostra, o nella rievocazione che ne ha fatto in una figura della Porta del Paradiso del Battistero di Firenze.

Elegante, con una sezione pure di chiome virili, tutta la sfilata: da La chioma di Berenice che il Padovanino dipinge tagliata dalla regina come voto per propiziare il ritorno del marito dalla guerra, fino alle teste ideali di Canova che documenta il revival neoclassico delle fantastiche classiche acconciature. Ma tra le “Faustine” degli artisti, certo, lo sguardo si ferma sulla santa Caterina d’Alessandria acconciata con trecce, foglie, fiori e fili di perle, in un capolavoro di Giovanni Bellini, 1488: Sacra Conversazione, dove appare a sinistra della Madonna con Bambino, mentre a destra una giovanissima Maddalena ha i capelli sciolti, tipici della prostituta penitente.

E "stupendissima", concordiamo con Vasari, la Cleopatra del 1534 nel disegno più famoso di Michelangelo, che i labirinti di trecce sa trasformarli in vere d’arte. Anche lussuriose. E qui dobbiamo dar ragione a sant’Antonino Pierozzi vescovo di Firenze, pronto a mandare all’inferno persino le caritatevoli contesse che passavano troppo tempo ad acconciarsi: la complessità suscita una dimensione erotica. Come spiega Lina Bolzoni nel catalogo Skira, illustrando i capelli e l’arte di amare. Ma a garantire certi effetti, nello sfoggiare la complessità, ci vuole Venere, tanto più dipinta da Tiziano.