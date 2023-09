Regina Elisabetta, un anno dalla morte. Il commovente omaggio di Harry, la visita di William e Kate, il messaggio di Carlo

Roma, 8 settembre 2023 - Nel primo anniversario della morte della regina Elisabetta II d'Inghilterra che ricorre oggi, 8 settembre 2023, Buckingham Palace pubblica sui suoi canali social una foto inedita dell’indimenticata sovrana, The Queen appare da giovane con la tiara di diamanti Vladimir incastonata di perle e un sorriso appena accennato sul volto. Uno scatto del fotografo Cecil Beaton che, sottolinea quella sobrietà e riservatezza che hanno sempre contraddistinto Elisabetta, fatto durante una seduta ufficiale il 16 ottobre 1968. La fotografia non era stata resa pubblica precedentemente ma fu esibita per la prima volta alla National Portrait Gallery tra novembre 1968 e marzo 1969, come parte della mostra fotografica "Beaton Portraits 1928-68".

La defunta regina nella foto del 1968: il ritratto scelto dal re

Le parole di re Carlo

Poco prima, re Carlo III, aveva fatto diffondere un messaggio scritto su carta intestata del Castello di Balmoral e registrato in un audio pubblicato sulle pagine ufficiali della Casa reale, per celebrare il primo anniversario della scomparsa di sua madre. Elisabetta II è morta l'8 settembre dello scorso anno all'età di 96 anni nel castello di Balmoral, pochi mesi dopo il suo Giubileo di platino che segnava i 70 anni sul trono.

L'immagine che Carlo ha scelto mostra una giovane regina 42enne. Nelle sue parole, il re ricorda “il servizio devoto della defunta regina e tutto ciò che ha significato per tanti di noi”. Nel suo breve omaggio il re ha ringraziato la nazione per “l'amore e il sostegno” dimostrato a lui e alla regina Camilla durante il suo primo anno da monarca. “Nel celebrare il primo anniversario della morte di Sua Maestà e della mia ascesa al trono, ricordiamo con grande affetto la sua lunga vita, il suo servizio devoto e tutto ciò che ha significato per tanti di noi”, ha detto il re.

“Sono profondamente grato anche per l'amore e il sostegno che è stato dimostrato a me e a mia moglie durante quest'anno mentre facciamo del nostro meglio per essere al servizio di tutti voi”. Il re conclude il testo firmandosi “Charles R”. Re Carlo e la regina consorte Camilla hanno commemorato questo anniversario in privato a Balmoral, la residenza estiva preferita della defunta regina nelle Highlands e hanno partecipato a preghiere commemorative private a Crathie Kirk insieme a un ristretto gruppo di ospiti.

Il post del principe e della principessa di Galles

"Oggi ricordiamo la vita straordinaria e l'eredità di Sua Maestà la Regina Elisabetta. Manchi a tutti. W & C.", è il messaggio sui social media dei principi del Galles William e Kate che hanno sottolineato quanto “si senta la mancanza” della defunta regina. La coppia reale ha condiviso una serie di immagini tra cui una che mostra Elisabetta II con i suoi nipoti Lady Louise Windsor e il conte di Wessex, e i pronipoti Savannah e Isla Phillips, Mia, Lena e Lucas Tindall e il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. Un’immagine scattata dalla principessa del Galles durante le vacanze estive annuali della famiglia reale a Balmoral nel 2022.

Anche il genero della principessa Anna, Mike Tindall, ha onorato la regina con un video che mostra le sue foto dalla nascita fino ai agli ultimi anni. "Giornata fantastica nello sport che amo, ma non posso fare a meno di iniziare la giornata pensando a questa donna meravigliosa che abbiamo perso un anno fa oggi #thequeen #rip ", si legge nel suo post. William e Kate trascorreranno la giornata a St Davids nel Pembrokeshire, il loro itinerario si dovrebbe concludere con una visita alla cattedrale, che Elisabetta II ha visitato più volte.

Il principe Harry: "Ci guarda dall'alto"

Mentre il principe Harry a Londra ha incontrato giovedì sera a Londra i bambini premiati nell'ambito dei WellChild Awards, premi che celebrano i bimbi gravemente malati e le loro famiglie nel Regno Unito. È stata la sua prima apparizione pubblica in Gran Bretagna dopo essersi presentato in tribunale a giugno per la sua causa contro il Mirror Group Newspapers.

Il duca del Sussex, patron dell'associazione WellChild da 15 anni, ha tenuto per l’occasione un discorso toccante e ha reso omaggio alla regina Elisabetta alla vigilia del primo anniversario della sua morte: “Come sapete, non ho potuto partecipare alla premiazione l'anno scorso perché mia nonna è morta. Come probabilmente saprete, sarebbe stata la prima persona a insistere perché venissi ancora con tutti voi invece di andare da lei, ed è proprio per questo che so che, esattamente un anno dopo, stasera ci sta guardando dall’alto, felice di vederci stare insieme. La sua luce incredibile è sempre su di noi”.