Il fatidico Black Friday sta per arrivare. Anche se gli sconti sono partiti da inizio mese, è domani, venerdì 29 novembre, il giorno per eccellenza dello shopping. Sul web e nei negozi impazzano le offerte. Molte promozioni riguardano i prodotti tecnologici ma non mancano le occasioni anche in altri settori: il black friday è in realtà un momento ideale per acquistare prodotti a tutto campo. Piuttosto i ribassi più interessanti nel mondo hi-tech li troveremo per il cosiddetto Cyber Monday, il lunedì che segue il black friday, che quest’anno cadrà il 2 dicembre. Scopriamo cosa conviene comprare online per mettersi avanti con i regali di Natale ad un prezzo vantaggioso, csempre facendo attenzione ai cyber attacchi.

Black Friday 2019, tutte le date

Abbigliamento, beauty e make up

Basta fare un giro nelle app per lo shopping online per accorgersi di quante offerte ci siano per il Black Friday. Si tratta di promozioni partite già a inizio novembre e che domani si moltiplicheranno, con sconti fino al 70-80%.

Uno dei settori con le promozioni migliori è sicuramente quello dell’abbigliamento. Un’idea regalo intelligente (per sé stessi o anticipando quelli natalizi) è sicuramente un giaccone pesante per l’inverno: se si cerca bene è possibile scovare prezzi molto interessanti anche per capi che, solitamente, non vanno in promozione e costano parecchio. Scarpe e accessori non mancano sicuramente all’appello, stessa cosa per le giacche sportive e le tute per allenarsi.

Oltre all’abbigliamento le idee regalo per il Black Friday arrivano dai settori del beauty e del make-up (ne parliamo qui). Un’idea originale, oltre ai classici box con profumi e accessori (ideali per il Natale) potrebbe essere quella di regalare un trattamento di bellezza: il web e i saloni abbondano di offerte anche in questo senso, con sconti per cerette, nail art, lampade abbronzanti e voucher per trattamenti e terapie.

Dai voli agli abbonamenti in palestra

Il Black Friday del 29 novembre è una buona occasione anche per acquistare prodotti per mantenersi in forma. Ci sono, infatti, tantissime offerte per attrezzi e accessori per il fitness home made (dalle Swiss ball ai foam roller, dai tappetini per lo yoga alle macchine multifunzione per farsi la palestra in casa), outfit per la corsa e il trekking, biciclette e monopattini.

Da non sottovalutare come idea regalo anche gli sconti per gli abbonamenti in palestra e per corsi di attività sportive. Uno sguardo, infine, alle promozioni che riguardano il divertimento: dai viaggi (con offerte per il Black Friday di quasi tutte le compagnie aeree) alle cene galanti da acquistare a un prezzo scontato, passando per i box con le esperienze e i weekend fuoriporta. Domani sarà una lunga giornata per tutti gli shopping addicted, e se sapete quali sono i momenti migliori per comprare potreste fare buoni affari.