Red carpet di Venezia, le pagelle dei look. La nuova Ilary Blasi ci incanta. Carla Bruni da 7 e mezzo

Venezia, 6 settembre 2023 – Si temeva la catastrofe dei look e invece no, il red carpet di Venezia tutto sommato si sta salvando. Certo il glamour è davvero pochino perché le star non si improvvisano e i protagonisti delle grandi produzioni sono rimaste a casa, a Hollywood, lasciando solo il Leone di San Marco. Mattatore assoluto in fatto di abiti da gran sera Giorgio Armani che sta vestendo a man bassa attrici e attori, con la collezione che porta il suo nome ma soprattutto con l’alta moda dell’Armani Privè. Tiene bene anche Valentino con lo stilista Pierpaolo Piccioli tutto di bianco vestito che fa addirittura il red carpet. Poi ci sono troppe facce che non c’entrano niente, forse più di ogni altra edizione. Vedremo come andrà a finire.

Liliana Cavani voto 12

Quando una regista è grande e indipendente come lei anche a 90 anni può vestirsi come vuole. Cioè in modo assolutamente normale, in pantaloni neri e giacca bianca con sciarpa abbianta, ai piedi stringate classiche sempre bianche. Un look che batte l’età, la ringiovanisce in modo molto chic e naturale, la rende quella grande artista che è anche quando è qui a Venezia per il Leone d’oro alla carriera. Sublime

Charlotte Rampling voto 9

Anche qui l’età (77 anni) ci ha regalato una bella prova di eleganza vera. Mise nera, severa, essenziale, capelli da maschietta ma pepe e sale. Per la diva sexy del Portiere di Notte il tempo ha galoppato, è invecchiata ma è rimasta magra e splendidamente se stessa. E lo stile minimal trionfa.

Patty Pravo voto 5

Sempre coraggiosa la ragazza del Piper anche a sfoggiare l’abito nero a balze bianche di Simone Folco, assistente personale e stylist di fiducia di 45 anni più giovane (Nicoletta Strambelli ne ha 75), un po’ retro per un red carpet come quello veneziano. Ma lei qui in Laguna torna a casa. In attesa di vedere il docufilm Rai sulla sua vita che sta girando in questi giorni Patty si mostra nelle sue ultime “trasformazioni” estetiche, anche nel viso e nel trucco, con gli occhi che con gli anni si sono fatti meno da cerbiatta e i capelli un po’ arruffati e come bagnati dalla nebbia. Ottimo però il rossetto color cipria che fa risaltare ancora di più il collier di diamanti di Bulgari da vera Dogaressa.

Caterina Murino voto 7

Bella donna e madrina giudiziosa Caterina che abbaglia fin dalla prima sera con l’abito rosso fuoco di tulle e ricami di Armani Privè. Sfoggia spesso le scarpe con la fibbia ingioiellata di Roger Vivier, poi si lascia andare sera dopo sera a un mix di griffe come vogliono le regole ferree del marketing dello spettacolo. Noi avremmo preferito che indossasse solo una griffe invece di questa inutile macedonia di stile. Ma è una signora ordinata e ubbidiente al diktat commerciale del festival, la possiamo perdonare.

Priscilla Presley e Sophia Coppola voto 8

Tutto molto azzeccato nel look di queste due signore dello spettacolo, in nero assoluto e in Chanel perfetto. Priscilla in pantaloni di raso e camicetta di chiffon, Sophia in un romantico abito black con braccia velate. Perfette e loro sì grandi dive.

Jacob Elordi voto 8

Carino, carinissimo, bello e spettinato, la barbetta incolta e il sorriso malandrino. Aridatecelo presto.

Woody Allen voto 4

Con lo smoking d’ordinanza si salva, ma in camicia e pantaloni da turista per caso è una tragedia. E non solo perché a 88 anni ancora si ostina a portare un cappelluccio infimo da pescatore sulle ventitrè. Ma non è ancora l’ora di cambiare atteggiamento, non si è stancato di fare lo sbadato dei look? Giudizio Woody, pensa che Soo-Yi ha ancora solo 53 anni… non farle fare queste figure da moglie sbadata…

Adam Driver voto 6 e mezzo

Non è male ma di qui a fare il divo incantatore ce ne corre. Forse un parrucchiere giusto lo salverebbe da quei capelli “per caso” e lo renderebbe un po’ più affascinante. Però ha portato un po’ di Hollywood a Venezia e questo lo riscatta.

Carla Bruni voto 7 e mezzo

Bello e seducente l’abito nero di Valentino alta moda che porta al collo una rosa di cristalli argentati. Scollatura aggraziata vedo non vedo, spacco morigerato. E poi si è portata dietro quel marito un po’ imbarazzante. Ma lei reagisce con il sorriso e questo la rende perfino simpatica.

Bianca Balti voto 9

Celeste chiaro e mistico per Bianca che la prima sera ha spopolato e vinto sul red carpet con l’abito a sirena di Ermanno Scervino realizzato nell’atelier couture alle porte di Firenze. Lungo spacco a mostrare la lunga gamba destra, scollatura a cuore sulle spalle nude e perfette della supertop. E’ stata lei a farci dimenticare l’assenza delle dive americane galattiche e non è poco.

Mariacarla Boscono 6-

Tutta di rosso vestita come una diavoletta la top model italiana in un Dolce e Gabbana di chiffon rafforzato dal lungo bustier stringato. Un po’ d’antan questo look ma gli anni Novanta stanno tornando di moda...e lei li fa ben ricordare.

Diego Dolcini e Lucrezia Lante della Rovere voto 7

Divertente il siparietto tra il design di calzature sexy e l’amica attrice, entrambi in tacchi a spillo per promuovere sul red carpet un brevetto che permetterà alle donne di non soffrire più per i tacchi a spillo. Sandali numero 43 per Diego, numero 39 per Lucrezia. Un vero spettacolo!

Cristina Fogazzi voto 5 e mezzo

L’Estetista Cinica, dopo un bel dimagrimento, spopola a Venezia con un abito nero e fatalissimo di Sain Laurent, naturalmente nero e con maniche-guanto alla Rita Hayworth. Il modello pare costare sui 5000 euro, una spesa possibile visto che lo ha sfoggiato anche la spagnola Milena Smit. Poco male le due “copione” per caso, perché a un certo punto si è svelata anche una sconosciuta terza fans di Saint Laurent e delle prodezze di Antony Vaccarello, sempre con lo stesso abito.

Ilary Blasi voto 9

Che sorpresa! Bella e possibile l’ex signora Totti in una grande rivoluzione di look e di trucco e parrucco. Semplice e chic, non più effetto velina finalmente. La bella quarantaduenne ha deciso di svoltare nello charme e nella raffinatezza e ha optato per un abito anche un po’ severo (ma stavolta proprio non guasta) di Dior, secondo il tocco magico di Maria Grazia Chiuri direttore creativa della maison francese. Bustier austero ma delicato, gonna a ruota e stivaletti di vernice nera a contrasto per modernizzare la mise, ecco la nuova Ilary che già ci incanta. Nuova immagine anche per i capelli, ora castani e sciolti morbidamente, niente trucco da bambolotta, nessun gioiello e nemmeno un Rolex! Brava

Sergio Castellitto voto 8

In smoking nero di Giorgio Armani ma con cravatta lunga e camicia bianca classica. Un look che ringiovanisce il suo Enea.

Troppe sconosciute voto 3

C’è tizia e c’è caia, ma chi sono tutte queste sconosciute signore e signorine sul red carpet di Venezia? Forse gli organizzatori temendo il vuoto dei look per la mancanza di star d’oltreoceano hanno aperto le gabbie a tutte? Però almeno una cosa è cambiata: meno smutandate e meno spacchi inutili ed esagerati. E anche questo è un risultato.