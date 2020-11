Roma, 18 novembre 2020 - La massima velocità toccata dall'uomo più veloce del mondo, Usain Bolt, è stata di 44,72 km/h: impressionante, ma poca cosa rispetto ai 110 km/h di un ghepardo (per non scomodare gli oltre 300 km/h di un falco pellegrino in picchiata). Avete poi mai provato a visualizzare davvero quanto è grande l'animale più grande del mondo, la balenottera azzurra? Con i suoi trenta metri, è lunga come tre autobus o un condominio di dieci piani. Sono solo alcuni dei sorprendenti record del regno animale: dalla creatura più forte alla più longeva, dalla più velenosa alla più rumorosa, scopriteli nella gallery.



