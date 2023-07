Realtà, sogno e chitarra

Per festeggiare i suoi primi 25 anni di carriera Niccolò Fabi non si è fatto mancare niente: un lavoro discografico, ’Meno per Meno’, con dieci brani, quattro dei quali inediti e gli altri sei vestiti di nuovi arrangiamenti, i video dei singoli ’L’uomo che rimane al buio’, ’Al di fuori dell’amore’ e ’Andare oltre’ premiato come Videoclip dell’anno (mentre la canzone è stata insignita di quella sorta di Oscar che è la Targa Tenco), un podcast su RaiPlay Sound insieme ai Tlon, un lungo tour orchestrale in primavera e ora un prolungamento estivo che vede sul palco solo lui e la sua chitarra.

Scorrendo le location, il live acustico sembra calarsi in ambienti di rara suggestione. Caso o scelta?

"Raramente il cantante sceglie dove cantare, ci pensano gli organizzatori. Però si può chiedere che tutte le esibizioni siano legate da un filo rosso. In questo caso la bellezza, naturale o architettonica, che rende più suggestiva la performance chitarra e voce e più diretto e informale il rapporto con gli spettatori. Va poi da sé che una persona sola che si muove sia più ecosostenibile di quando ci sono al seguito tanti musicisti e tecnici".

La scaletta è stata studiata proprio pensando a questo format?

"Il principio di fondo è quello che ha fatto da traccia alla prima parte del tour al chiuso ma ovviamente la durata è maggiore e ripesco un paio di novità dal repertorio meno eseguito. Comunque un concerto da solo consente il massimo della libertà, quindi anche cambi dell’ultimo momento".

Il concerto è ancora un rito contemporaneo?

"Da musicista mi fa piacere che chi mi segue possa trovarmi ovunque e in qualunque momento. Il concerto è l’altra faccia di questo incontro, ma sono forme di fruizione entrambe bellissime. C’è spazio per tutti, per chi consuma la musica registrata anche in maniera compulsiva e per chi, come da duemila anni a questa parte, desidera condividere storia e storie con chi sale su un palco. Un rito ipercollettivo se si consuma in uno stadio, più raccolto se manca la potenza dei decibel".

Si riconosce nella definizione di canzone d’autore?

"Non mi piace perché tutte le canzoni hanno un autore, in concerto poi non basta una bella scrittura per arrivare a chi ti ascolta. Bisogna essere in grado di produrre una performance emotivamente coinvolgente. Diverso il discorso dell’ascolto nell’intimità della propria casa dove viene rivolta più attenzione al testo. E per la cosiddetta canzone d’autore è senz’altro la modalità d’ascolto più auspicabile".

Qual è il suo pubblico oggi?

"Negli ultimi dieci anni la mia attività dal vivo è molto aumentata, magari chi mi seguiva 25 anni fa teneva il mio poster in camera e poi si è accostato ai miei concerti. Il target più rappresentato è tra i 35 e i 45 anni, qualcuno è anche intorno alla mia età, qualcuno è più giovane. Li accomuna tutti il desiderio di vivere un linguaggio artistico lontano dalle modalità di tv e radio e dalla musica contemporanea".

In quale delle sue cento e passa canzoni si riconosce di più?

"Non dico quella che preferisco io ma quella che il pubblico vuole sentire a tutti i costi: ’Costruire’. Chi scrive normalmente non ha un rapporto sereno con ciò che produce e quindi do valore al volere del mio pubblico".

Invecchiando la creatività che forme assume?

"È anch’essa un fatto biologico il cui picco viene raggiunto tra i 20 e i 30 anni, ma io mi colloco fuori dalla statistica perché l’ho raggiunto tra i 35 e i 45. Adesso è diventata più rarefatta, non ho la sensazione di poter aggiungere qualcosa di nuovo e importante, ma magari arriva il miracolo".

E la sensibilità verso il mondo intorno culminata con il Premio Amnesty per ’Io sono l’altro’?

"Quella non diminuisce col tempo ma sono progetti che seguo in prima persona, come essere umano e non nutrono il narcisismo dell’artista, il cui compito è produrre arte vera, sincera e non maliziosa. Del resto il cantante proporzionalmente è solo una piccola parte dell’uomo. E dopo questo tour mi fermerò per vivere, sperando di ricevere in regalo nuove curiosità, progetti, interessi".

Lei è stato anche un uomo molto provato dal lutto della sua piccola Olivia, volata in cielo 13 anni fa...

"I dolori non si superano, s’impara a conviverci. L’arte in genere è un grande conforto sia che la si fruisca sia che la si generi".